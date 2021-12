Ces robots autonomes vous apporteront votre commande de nourriture pendant que vous attendez à l’aéroport | La technologie

Vous pouvez donc commencer à commander vos commandes de nourriture et de boissons dans cet aéroport, et vous n’aurez même pas besoin de vous lever de votre siège.

Avec l’arrivée de la pandémie de COVID-19, le rendez-vous classique d’aller déjeuner ou dîner au restaurant n’est plus l’une des options préférées des personnes, qui préfèrent passer différentes commandes en ligne pour manger dans la tranquillité et la sécurité de leur domicile. .

Mais si vous êtes dans un aéroport, vous n’aurez pas d’autre choix que d’entrer dans l’un de ces restaurants bondés qui se trouvent à l’intérieur, et cela avec la pandémie peut être un problème.

Heureusement, la technologie peut nous aider à cet égard, et la société de robotique Ottonomy vient de déployer une flotte de ses quatre-roues autonomes Ottobots à l’aéroport international de Cincinnati, et son fonctionnement est très simple.

Si vous êtes à l’aéroport et que vous voulez manger ou boire, vous pouvez utiliser une application dédiée pour acheter différents aliments et boissons, et à partir de là, vous n’aurez plus à vous inquiéter.

La commande parviendra aux responsables de l’établissement, et une fois préparée, ils l’introduiront dans l’un de ces robots qui l’amènera dans la zone où vous vous trouvez.

Une fois le robot arrivé avec votre commande, il vous suffit de montrer un QR code spécifique pour déverrouiller les portes et vous pouvez récupérer votre nourriture ou votre boisson.

Pour que le robot atteigne sa destination, il utilise un module LiDAR et d’autres capteurs pour éviter les obstacles tels que les personnes et pour toujours choisir le chemin le plus court jusqu’au client.

C’est un robot conçu pour les établissements qui ont peu de personnel et peuvent livrer leurs commandes dans l’aéroport sans avoir besoin d’approcher le client.

D’autre part, le client y gagne aussi, car pendant qu’il attend, il recevra sa commande en quelques minutes grâce à un robot.