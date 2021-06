Ces robots d’entrepôt autonomes redimensionnent les étagères et placent les colis n’importe où | La technologie

Les robots autonomes destinés aux entrepôts continuent d’améliorer leurs compétences. Désormais, ils peuvent grimper sur les étagères pour placer ou extraire n’importe quel colis, quelle que soit sa hauteur.

Tout indique que, dans peu de temps, les magasiniers seront remplacés par des robots autonomes capables de placer et de retirer des marchandises de n’importe où. Au moins dans certains types d’entreprises ayant la capacité de payer pour cette nouvelle technologie.

La société israélienne BionicHIVE a développé un robot autonome prêt à travailler comme opérateur d’entrepôt. Il s’appelle Calamar et sa caractéristique la plus pertinente, en plus d’utiliser une sorte de cerveau-ruche, est que peut mettre à l’échelle des étagères pour ramasser ou déposer des colis à n’importe quelle hauteur.

SqUID est le premier robot autonome qui fonctionne sur trois axes: avant et arrière, gauche et droite, et haut et bas. Ne manquez pas la vidéo car elle est spectaculaire :

La première caractéristique importante de SqUID est que Il n’y a pas besoin de faire d’adaptation dans l’entrepôt pour qu’il commence à fonctionner.

Grâce à l’intelligence artificielle, au machine learning et à la caméra qui reconnaît les obstacles, il ne faut que quelques minutes pour apprendre à se déplacer dans n’importe quelle pièce, sans heurter quoi que ce soit ni personne.

Sa fonction principale est transporter et placer les colis sur des étagères. Il peut supporter une charge allant jusqu’à 15 kilogrammes. Avec une sorte de ventouse, il déplace les boîtes de son propre corps vers l’étagère, et vice versa.

Le plus spectaculaire de tous est que, comme on le voit dans la vidéo, est capable de mettre à l’échelle des étagères pour ramasser ou déposer des boîtes sur les étagères supérieures. Vous pouvez utiliser les guides déjà fournis dans certaines étagères, ou vous n’avez qu’à en placer un là où vous souhaitez que SqUID évolue.

BionicHIVE revendique également le concept de esprit de la ruche, qui donne son nom à l’entreprise. Les robots d’entrepôt autonomes SqUID ont été conçus pour communiquer les uns avec les autres et travailler de manière coordonnée.

Si, par exemple, il y a un groupe de boîtes à placer sur les étagères, chacune dit aux autres laquelle elle va prendre, pour que deux robots n’aillent pas pour la même boîte. Et ils tracent les itinéraires à l’avance pour ne pas se heurter ou ne pas emprunter le même chemin.

Les Robots BionicHIVE SqUID ils opèrent déjà dans certaines entreprises de logistique en Israël et dans d’autres pays. Ils peuvent travailler 24 heures sur 24, et complètement dans le noir…

Va-t-on vers un avenir où des entreprises comme Amazon ou La Poste sont gérées à presque 100 % par des robots autonomes ? C’est ce qu’il semble…