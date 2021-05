Ces routes sont celles qui accumulent le plus grand nombre de violations de vitesse | Moteur

La dernière campagne de la Direction générale de la circulation montre que les routes conventionnelles à une seule voie enregistrent le plus grand nombre de vitesse.

La dernière campagne de surveillance de la vitesse de la DGT montre qu’elle est en Routes conventionnelles qui n’ont qu’une seule voie dans chaque direction où la vitesse la plus élevée est enregistrée.

Les données proviennent de la campagne de contrôle et de surveillance de la vitesse, menée par la Direction générale de la circulation (DGT) entre le 10 et le 16 mai, au cours de laquelle les agents ont établi 2 121 points de contrôle de vitesse et contrôlé 530 595 véhicules. Ils montrent que les conducteurs signalés sur ces routes circulent en moyenne à 119 km / h, ce qui signifie qu’ils vont 29 km / h au-dessus de la limite générique autorisée.

Près de 28000 conducteurs signalés pour excès de vitesse en une semaine

Sur le nombre total de véhicules contrôlés pendant ces sept jours, 27 687 conducteurs roulaient plus vite que la vitesse autorisée et 42% d’entre eux (11 650) ont été informés de la plainte au moment où ils ont été arrêtés et informés par les agents de la circulation. 5,8% des véhicules contrôlés sur les routes conventionnelles ont été dénoncés pour excès de vitesse, ainsi que 4,7% de ceux qui circulent sur des routes à grande capacité (autoroute et autoroute). De plus, huit des conducteurs signalés ont subi un crime contre la sécurité routière et ils ont été traduits en justice pour avoir dépassé de plus de 80 km / h la vitesse autorisée sur la route, comme indiqué dans le Code pénal.

En raison du pourcentage élevé d’accidents qui se produisent sur les routes conventionnelles, Traffic a resserré les contrôles avec des radars statiques et dynamiques. 63,4% des infractions ont été détectées sur ces routes et ces passages.

Cette campagne a été développée en une semaine, au cours de laquelle la nouvelle limite de vitesse de 30 km / h est entrée en vigueur dans les rues avec une seule voie dans chaque sens de circulation. Dans ceux à deux voies ou plus, la vitesse reste la même, 50 km / h.

Cet article a été publié dans Autobild par Noelia López.