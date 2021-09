Ces routeurs avec WiFi Mesh pour seulement 79 euros sont exactement ce dont vous avez besoin s’il y a des zones sans WiFi à la maison | La technologie

in

Le Mesh WiFi est une solution simple et efficace aux soi-disant « zones mortes » du WiFi domestique, en particulier dans les maisons de grande taille ou à plusieurs niveaux. Heureusement, il existe des packs de routeurs compatibles à un prix avantageux.

Malheureusement pour la grande majorité des utilisateurs, les routeurs des opérateurs présentent de nombreuses lacunes, notamment une portée de signal plutôt limitée, ce qui signifie qu’il n’y a pas de connexion WiFi directe dans certaines zones de la maison, bien que cela ait une solution.

Un répéteur est l’une de ces solutions, la plus courante, mais il présente aussi quelques inconvénients par rapport à ce qui est la meilleure alternative pour éliminer les zones sans WiFi : Mesh ou WiFi mesh, qui crée un réseau continu du même nom et sans fissures pour couvrir des centaines de mètres carrés.

Il existe de nombreux routeurs avec WiFi Mesh à bon prix, bien qu’en ce moment le plus important avec le Tenda MW5c, qui en pack de trois ne coûte que 79,99 euros chez Amazon. Il s’agit d’une remise de ni plus ni moins de 33% sur son prix initial.

Tenda est une marque avec une longue histoire dans le secteur de la connectivité, avec de nombreux modèles de routeurs à vendre, dont certains à prix étonnamment bas, et elle attaque les principales marques en réduisant les coûts autant que possible.

Ce modèle avec WiFi Mesh il couvre spécifiquement jusqu’à 700 mètres carrés, donc même pour une maison à plusieurs étages avec un jardin, il peut fournir le même SSID sans coupures, vous pouvez donc vous déplacer sans interrompre le signal WiFi.

A aussi Contrôle parental intégré et centre de contrôle simple et intuitif dans l’application Tenda, compatibilité Alexa et quelques extras qui en font une bien meilleure option que de garder le routeur de votre opérateur.

L’un des rares inconvénients est qu’il n’a pas le WiFi 6, même s’il faut noter que peu de routeurs avec WiFi 6 ont également du Mesh, deux standards relativement nouveaux et encore très coûteux.

Heureusement, comme ce pack de trois routeurs dépasse les 29 euros, la livraison est gratuite partout en Espagne.

