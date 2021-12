Ces secrets de Mary Poppins sont plus sucrés qu’une cuillerée de sucre

Êtes-vous prêt pour un voyage supercalifragilisticexpialidocious dans le passé ?

Parce qu’en ce moment, en l’honneur de Dick van diguePour son 96e (!) anniversaire le 13 décembre, nous revenons sur un véritable classique : Mary Poppins.

Produit par Walt Disney et dirigé par Robert Stevenson, le film de 1964 — avec également Julie Andrews— Suit l’histoire d’une nounou magique qui apporte de la musique et de l’aventure à deux enfants délaissés à Londres. Et, alerte spoil de plus de 50 ans : ses efforts finissent par les rapprocher de leur père.

le film de Disney, basé sur les livres de PL Travers’ et adapté pour le grand écran par Bill Walsh et Don DaGradi, a naturellement reçu les éloges des téléspectateurs et des critiques, remportant cinq Oscars, dont celui de la meilleure actrice, du meilleur montage de film, de la meilleure musique originale, des meilleurs effets visuels et de la meilleure chanson originale. Et, en 2018, la nounou préférée de tous est revenue avec une suite tout aussi envoûtante mettant en vedette Émilie émoussée.