Ces secrets sur Bridgerton vous feront brûler pour la saison 2

1. Le look de la reine Charlotte inspiré de Beyoncé

Produit par Shonda rime, le cerveau aux multiples talents derrière des émissions comme Scandal et How to Get Away With Murder, Bridgerton a été célébré pour son casting diversifié. Par exemple, dans l’émission, l’actrice guyanaise-britannique Golda rosheuvel joue la reine Charlotte d’Angleterre, qui était une vraie personne. Certains historiens pensent que l’épouse du roi George III était une descendante d’une famille royale portugaise d’ascendance africaine, selon PBS.

« Quand j’ai fait des recherches sur la reine Charlotte et découvert qu’elle était d’origine africaine, cela m’a donné beaucoup plus de latitude pour créer ses beaux looks », a déclaré le créateur de maquillage et de coiffure de la série. Marc Pilcher dit Vogue. « J’ai utilisé les silhouettes de l’époque mais pour célébrer son appartenance ethnique, j’ai utilisé des mèches, des tresses et des styles afro-texturés. Son afro géant avait la forme d’une perruque Gainsborough, mais influencé par Beyoncé comme Foxxy Cleopatra dans Austin Powers dans Goldmember. «

Pilcher a fait écho à ses commentaires à Essence, en disant: « J’ai vu Beyoncé Knowles dans Austin Powers Goldmember et c’est à ce moment-là que j’ai pensé: » C’est ce que je veux. » Je voulais la plus grande afro que quelqu’un ait jamais vue. Cette perruque en particulier était en fait quatre ou cinq perruques toutes placées ensemble. Nous avions donc les perruques pour les boucles, puis nous avons acheté des afros, puis nous les avons lissées et réinitialisées sur des bâtons de boucles et les a brossés pour obtenir le meilleur volume d’afro, puis les a cousus les uns sur les autres juste pour obtenir cette belle forme. «