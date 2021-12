Ces secrets sur la maison seule vous laisseront assoiffé pour plus

Si vous devenez majeur dans les années 90, à un moment de votre enfance, vous avez giflé les deux mains de chaque côté de votre visage avec une fausse horreur.

Désolé, ce ne sont que des faits.

Si populaire était Macaulay Culkinle portrait de l’intrépide – et peut-être un peu psychotique – de Kevin McCallister, un enfant de 8 ans de la banlieue de Chicago dont les parents n’étaient pas les meilleurs pour garder une trace de leur progéniture démesurée, 30 ans après le 16 novembre de Home Alone. Sortie en 1990, son mouvement de signature est toujours immédiatement reconnaissable. (Et une raison suffisante pour éviter à tout prix l’après-rasage.)

Et ce n’est pas la seule chose qui garde John Hughes‘ un classique instantané, à propos d’un enfant de l’école primaire enseignant à deux criminels de carrière, en grande partie incompétents, ce qui se passe lorsqu’ils ne retirent pas leurs vilains, cris et mauvais keisters de sa propriété, fermement en tête des listes de souhaits des observateurs de films de vacances.

La sensation au box-office (elle a occupé la première place pendant 12 semaines et a rapporté plus de 476 millions de dollars dans le monde) peut manquer de réalisme (oui, les singeries de Kevin auraient tué Joe Pesci et Daniel poupedes cambrioleurs à plusieurs reprises) et de sa pertinence à l’heure actuelle où l’on est ultra-connecté. Mais il est rempli de doublures que n’importe quel millénaire digne de son dîner de macaroni au fromage au micro-ondes hautement nutritif peut encore réciter aujourd’hui. Et les moments de rire retentissent toujours aussi fort qu’un homme adulte se faisant écraser le visage par un pot de peinture.