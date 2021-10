Ces séries seront diffusées du 4 au 10 octobre

Netflix : Ces séries sortent du 4 au 10 octobre | Instagram

Tout au long de cette semaine, le quatrième de ‘On My Block’, ‘La Venganza de las Juanas’ et ‘M. Robot ‘ ne sont que quelques séries qui se démarquent parmi les Nouveautes de Netflix, alors continuez à lire pour apprendre à les connaître.

Ces premiers jours d’octobre, où la chaleur commence enfin à se terminer, sont sans aucun doute idéaux pour rester chez soi en profitant de son série favori ou ce nouveau film.

Et la vérité est que la plate-forme Netflix vous facilite la tâche et, comme chaque semaine, le nombre de titres disponibles dans son vaste catalogue ne cesse d’augmenter.

C’est ainsi qu’au cours des sept prochains jours, des séries comme On My Block, Family Business et De yakuza a amo de casa reviennent au géant du streaming ; et des nouvelles comme Beaucoup plus que prête, La Venganza de las Juanas et El amor es como el chachachá arrivent.

Alors sans plus tarder, voici toutes les séries qui seront diffusées sur Netflix du 4 au 10 octobre :

1

Sur mon bloc

Ruby, Monse, Jasmine et Jamal continuent d’essayer de s’adapter à leur nouvelle vie, tout en étant toujours prêts à réaliser tous les rêves qu’ils avaient pour leur avenir.

Première : 4 octobre

2

La revanche des Juanas

L’intrigue suit cinq femmes nommées Juana, qui, au fur et à mesure qu’elles apprennent à se connaître, découvrent qu’elles ont plus en commun qu’elles ne l’auraient jamais imaginé.

Ensemble, ils tentent d’enquêter sur ce passé que leurs mères semblent leur avoir caché jusqu’à présent.

Première : 6 octobre

3

Sport et jeu déloyal

Dans la section documentaire, cette semaine, Netflix présente Sport et jeu sale.

Un long métrage dans lequel sont narrés certains des scandales les plus médiatiques et des affaires de corruption dans le monde du sport.

Première : 6 octobre

4

Bien plus que prêt

Chelsea est une jeune intellectuelle qui rêve d’être écrivain. Du jour au lendemain, elle est forcée d’abandonner sa vie à Harvard, pour emménager dans la maison de sa sœur folle, Claire.

Petit à petit, il devra s’adapter aux manières de Claire et de ses colocataires, et mettre de côté ses coutumes plus strictes.

Première : 8 octobre

5

Un sourire rouge sang : les contes des frères Grimm

La fiction a les célèbres Hansel et Gretel comme protagonistes d’une histoire très différente.

Dans cette aventure, les frères entrent dans un monde inconnu et assez sinistre.

Première : 8 octobre

6

Affaire de famille

Dans le nouveau lot d’épisodes, la famille Hazan reste immergée dans son entreprise fructueuse mais complexe de vente de marijuana.

Un nouveau mode de vie qu’ils ont lancé lorsqu’ils ont commencé à constater que leur carnage casher ne générait que des pertes.

Première : 8 octobre

7

L’amour est comme le cha-cha

L’histoire suit Yoon Hye-Jin, une dentiste qui décide de changer de vie et de déménager dans une petite ville côtière.

Là, il rencontre Hong Du-Sik, un jeune homme unique, toujours prêt à aider les autres quand ils en ont besoin.

Ils commencent tous les deux à se connaître et une belle amitié naît entre eux qui les changera à jamais.

Première : 9 octobre

8

AUTRES SÉRIES PREMIÈRES

Échapper à l’Undertaker (Réalité)

Première : 5 octobre

Première : 6 octobre

L’amour est aveugle : Brésil (Réalité)

Première : 6 octobre

De Yakuza à Femme au foyer (Saison 2)

Première : 7 octobre

Le code qui valait des millions (première saison)

Première : 7 octobre

La Maison des Secrets : Mort à Burari (Docuserie)

Première : 8 octobre

Période bleue (nouveaux épisodes)

Première : 9 octobre