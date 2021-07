Ces services bitcoin en Espagne commencent à surveiller toutes vos transactions

Faits marquants:

La tâche sera effectuée par le chien de garde de la blockchain, Merkle Science.

Les plateformes appliqueront une réglementation « intelligente » contre les activités illicites.

L’échange de bitcoins Criptan et le service de garde de crypto-monnaie Onyze, tous deux actifs en Espagne, ont établi une alliance avec le chien de garde de la blockchain Merkle Science. Désormais, toutes les transactions que les utilisateurs effectuent sur ces plateformes seront surveillées à la recherche de schémas suspects indiquant une éventuelle activité illicite.

L’accord a été annoncé mardi 20 juillet par la société de renseignement appliquée aux blockchains. Dans une déclaration, les parties ont indiqué qu’elles auront plusieurs lignes d’action qui incluent : l’identification des portefeuilles criminels, les opérations avec des schémas suspects et la préparation de soi-disant « listes noires ».

L’objectif serait non seulement de détecter d’éventuelles opérations frauduleuses, mais aussi enquêter sur d’éventuels crimes financiers commis avec des crypto-monnaies. On ne sait pas quelle est la limite que les entreprises auront dans les enquêtes puisque, de toute façon, la tâche correspondrait, en théorie, à la police ou aux agences d’enquête criminelle.

Les montants liés aux escroqueries (escroqueries, dans le graphique) ont considérablement diminué en 2020. Source : Chainalysis.

« L’association démontre l’engagement de ces entreprises dans le développement d’un écosystème compatible, alors que les actifs numériques deviennent un pilier clé de l’industrie financière. La réglementation intelligente s’accompagne d’un développement et d’une innovation supplémentaires au sein de l’industrie », a expliqué Merkle Science dans le communiqué de presse.

Bien que, pour des raisons de sécurité, la société de renseignement blockchain n’ait pas divulgué le fonctionnement de son « moteur de règles de comportement », il convient de noter que le la surveillance couvre toutes les transactions entrantes et toutes les transactions sortantes. C’est-à-dire que les utilisateurs doivent se conformer aux contrôles KYC / AML ou “Know your customer” et anti-blanchiment.

Le déménagement de Criptan et Onyze est aligné sur les réglementations strictes que l’Union européenne a émises sur les opérations avec bitcoin et autres crypto-monnaies. Les directives de surveillance des transactions sont également conformes à celles émises dans le passé par le Groupe d’action financière (GAFI), l’un des organismes qui a proposé le plus de réglementations envers le bitcoin.

La surveillance de la blockchain, une entreprise millionnaire

Le travail de renseignement lié aux opérations sur une blockchain n’est pas nouveau. Sur le marché, il existe des sociétés telles que Chainalysis, Elliptic, CipherTrace et Coinbase qui offrent leurs services à des entreprises privées ou à des entités gouvernementales pour détecter d’éventuels crimes commis avec des crypto-monnaies.

C’est une entreprise de plusieurs millions de dollars dans laquelle des techniques de reconnaissance de formes appelées “heuristiques” sont utilisées, comme le rapporte CriptoNoticias. Des plateformes d’échange P2P de bitcoins, comme LocalBitcoins ou Paxful, ont annoncé par le passé des alliances de ce type, comme Criptan, Onyze et Merkle Science.

Les États-Unis sont l’un des cas les plus évidents d’embauche de ce type. Des agences telles que les services secrets, l’Internal Revenue Service (IRS), la Securities and Exchange Commission (SEC) et même l’armée ont contracté un certain type de service lié à la surveillance dans les réseaux blockchain.

Malgré toutes les enquêtes en cours, un rapport Chainalysis publié en février de cette année a révélé que moins de 1% de la valeur transférée avec le bitcoin et les crypto-monnaies provenait de crimes.