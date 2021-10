Ces serviettes de bain les plus vendues sont en vente pour seulement 3 $ !

Voici ce que les critiques ont à dire :

« Je les ai reçus et j’ai été agréablement surpris qu’ils soient meilleurs que ce à quoi je m’attendais pour le prix. J’ai un sauvetage pour animaux de compagnie et j’ai passé beaucoup de serviettes et maintenant les enfants m’ont dit qu’ils étaient trop bons et les ont pris pour leur salle de bain. Pas de perte ou quoi que ce soit une fois lavé. »

« J’achète toujours ces serviettes. Elles sont grandes et absorbantes et se lavent et sèchent bien. »

« J’ai acheté plusieurs de ces serviettes pour moi-même et aussi comme cadeaux. Elles sont merveilleuses. J’ai les miennes depuis quelques années et elles tiennent toujours le coup… couleur, matière, taille et forme. »

« Ces serviettes sont très absorbantes et agréables et douces, pas dures après le lavage et le séchage ! J’en achèterai certainement plus ! »

« Je suis retourné et j’ai acheté plus de ces serviettes, nous les aimons tellement. Elles ne sont pas énormes, mais de bonne taille. Elles sont pelucheuses et douces mais ne mettent pas une éternité à sécher dans la sécheuse. »