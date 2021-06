Ces soleils n’ont aucune pitié

Parfois, vous ne pouvez pas. Il n’arrive pas. Il n’y en a pas assez. Et il n’y a plus. Il n’y a pas de rebondissements hollywoodiens, pas de scripts épiques qui attendent dans le tiroir. Il n’y a pas de vies supplémentaires, pas d’endurance d’époque à laquelle s’accrocher, pas de facteur de cour, pas même de magie MVP (Nikola Jokic a reçu le prix avant de jouer). Parfois, votre adversaire est incroyablement meilleur. Et au début du dernier quart-temps, lorsque le match s’est terminé (76-96, direction la finale 102-116) et l’égalité s’est finalement éclaircie (3-0 maintenant, quatrième match demain), que la réalité pesait plus sur la tête des Nuggets que tous les kilomètres que peuvent déjà parcourir les jambes. Il n’y a pas de cas : sauf réaction miraculeuse, littéralement retour d’entre les morts, Les Denver Nuggets ne se répéteront pas en tant que finaliste dans l’Ouest et cette place d’honneur ira aux Phoenix Suns. Pour la première fois depuis 2010, la dernière également au cours de laquelle les Arizonans ont disputé les playoffs.

Le sort des Nuggets était en fait écrit depuis qu’une blessure au genou a frappé Jamal Murray le 13 avril. Deux mois se sont écoulés pendant lesquels l’équipe de Michael Malone, surtout celle de Nikola Jokic, a résisté; Il a joué sans s’arrêter, sans excuses et sans s’arrêter pour croire. La Saison Régulière s’est terminée sur une très bonne note, des patchs retrouvés (l’arrivée d’Austin Rivers…) et il a eu le luxe de diffuser les Portland Trail Blazers alors que la réalité est qu’ils auraient déjà dû perdre cette série si seulement les Oregoniens n’avaient pas encouru leur catalogue habituel de mal et d’absurdités. En plus : ce match nul contre les Soleils (en ce moment, Soleils tout-puissants) questionne ces Blazers en pleine détresse (sortie de Terry Stotts, Damian Lillard doute) plus que les Nuggets eux-mêmes, qui sont à un pas d’une fin très amère à une saison qui aurait pu être spéciale. En l’espace d’un peu plus de quelques semaines, de l’arrivée d’Aaron Gordon (un all-in célèbre) à la blessure mortelle de Murray, les Nuggets étaient aussi bons que n’importe quelle équipe de la NBA. Mais, vous savez, Dieu écrit droit mais avec des lignes tordues. Parfois, tout est aussi simple que cela.

La faiblesse des Blazers et l’esprit des Nuggets ont donné un surcroît de vie aux Rocheuses, mais les Soleils (grands mots) l’ont pulvérisé, piétiné. Rivers (cette fois 5 points) et Facundo Campazzo (6) ne sont pas (ils n’ont même pas apporté une passe décisive) une zone arrière pour affronter Chris Paul et Devin Booker. C’est douloureusement évident. Will Barton (14 points sur 14 tirs, presque tous sentant le désespoir) vient de rentrer d’une blessure qui l’a sorti au premier tour (plus de rougissement pour les Blazers) ; Et le jour où tout était nécessaire, toute l’armée, Aaron Gordon (4 points, 2/10 au tir) et Michael Porter Jr (15 et 5/13) ont démissionné.

L’effort habituel de Monte Morris est resté (21 points, 5 passes décisives), dans de nombreuses sections de ces éliminatoires le deuxième meilleur joueur des Nuggets (avec tout cela dit, sans nuire au meneur) et la présence constante de Jokic, qui ne démissionne jamais, n’arrête jamais de jouer : passionnant 32 + 20 + 10. Seul face au danger, jouant dans la tombe, conscient qu’il était mort mais ne voulant pas l’assumer. Il a récolté 32 des 62 points, 20 des 31 rebonds et 10 des 11 passes décisives pour les cinq de départ des Nuggets. Pour trouver un 30 + 20 + 10 en playoffs, pas besoin de chercher beaucoup : jusqu’à présent, seuls Kareem Abdul-Jabbar et Wilt Chamberlain l’avaient fait.

Dès le premier quart (27-37) les Suns ont appliqué leur torture chinoise aux Nuggets. Toujours en avance, toujours aux commandes, toujours avec le jeu sous contrôle. De là, il n’y a eu qu’un exercice de fier masochisme des locaux, qui ne semblaient jamais en avoir assez. Chaque séquence, chaque tentative, chaque petit partiel qui a mis les tribunes sur pied, a trouvé une réponse immédiate.

Les Suns ne se sont jamais énervés, ils n’ont pas hésité, ils n’ont pas laissé les portes entrouvertes. Ils ont six victoires consécutives depuis leur défaite 1-2 contre les Lakers, avec des perspectives très sombres et Chris Paul épuisé par une blessure à l’épaule. Ils sont à un pas du bout de l’Occident et ils semblent, il faut le dire haut et fort, à tue-tête, un candidat avec tous les chevrons à l’anneau. Sa défense est intelligente, physique et intense, avec des combinaisons utiles contre tout type d’adversaire. Son attaque est une symphonie profonde, avec des étoiles aux commandes, des percussions dans toutes les positions et un banc de premier ordre. Et avec un style esthétique et criminel, une mort par mille coupures mené par Chris Paul (cette fois 27 points, 6 rebonds, 8 passes) et exécuté par Devin Booker (28 + 6 + 4). Cette chorégraphie de mouvements constants, de coups francs et de lay-ups, une touche de passe supplémentaire à la manière des meilleurs Spurs, rend irrésistible une équipe qui a réussi le seul examen en attente de ces playoffs : ni Chris Paul n’est trop vieux ni les jeunes (Booker, DeAndre Ayton, Mikal Bridges, Cam Johnson) ne sont trop jeunes. C’est une équipe qui est arrivée au bon endroit au bon moment. Alors attention, soyez très prudent avec ces Soleils. Ils vont pour tout.