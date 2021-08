Ces Spider-Man: No Way Home Les rumeurs sur Daredevil viennent d’être fermées par un acteur

Les fans de Marvel espèrent que Daredevil pourrait enfin apparaître sur grand écran pour Spider-Man: No Way Home, peut-être en tant qu’avocat de Peter Parker. Une autre théorie indique que le passé de Spider-Man et les acteurs de soutien pourraient apparaître alors que le multivers de MCU est déchiré à la maison. Certains fans pensaient que ces théories avaient plus de validité lorsque l’actrice Kirsten Dunst a été photographiée avec une femme masquée qui ressemblait à l’actrice de Daredevil Deborah Ann Woll. C’est-à-dire jusqu’à ce que Woll elle-même arrête ces rumeurs, répondant sur Twitter avec un message franc :