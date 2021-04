Ces startups résolvent le problème du pot d’Amazon, aidant les chauffeurs-livreurs à trouver un soulagement lors de leurs déplacements

Un rendu de la salle de bains Throne conçu pour les travailleurs mobiles. (Image via le trône)

Amazon est récemment entré dans un désordre inattendu de relations publiques lorsque des responsables de l’entreprise ont affirmé que ses employés n’auraient jamais à uriner dans des bouteilles.

L’absurdité de la situation a atteint son paroxysme la semaine dernière après que des preuves sont rapidement apparues que les chauffeurs-livreurs Amazon – sans parler des chauffeurs Uber, UPS et FedEx – faire en fait, se soulagent régulièrement lors de vos déplacements. Dans une rare excuse publiée vendredi soir, Amazon s’est excusé pour ses tweets sournois et s’est engagé à résoudre ce qu’il a appelé un «problème de longue date à l’échelle de l’industrie».

«Nous ne savons pas encore comment faire, mais nous chercherons des solutions», a écrit la société dans ses excuses.

Eh bien, l’aide est peut-être au coin de la rue pour le problème de pot d’Amazon.

CityBldr, basé à Seattle, et Throne, basé à DC, sont sur le point de déployer de nouvelles toilettes de haute technologie, spécialement conçues pour le problème qui a fait atterrir Amazon dans l’eau chaude. Deux startups avec des racines à Seattle et à Washington, DC – qui se trouvent également être les villes natales d’Amazon HQ1 et HQ2 – estiment avoir la solution appropriée pour les conducteurs qui doivent partir (peu importe s’ils font un jour 1 ou un Jour 2).

Throne dit que cela «élimine le stress de trouver une salle de bain propre en quelques étapes faciles». Une fois que les chauffeurs-livreurs ont téléchargé l’application, ils peuvent simplement réserver une salle de bains Throne à proximité, la société notant que « nous la garderons pour que vous n’ayez pas à le faire ».

Comme les systèmes utilisés pour déverrouiller les véhicules de covoiturage – pensez à l’ancien service ReachNow basé à Seattle ou à l’offre de vélos et de scooters Lime – l’application peut ensuite être utilisée pour déverrouiller la salle de bain afin que l’utilisateur puisse «entrer dans votre trône».

Throne et CityBldr ont de grands projets pour le service, qui en est aux premiers stades de déploiement dans DC Le fondateur et PDG de Throne, Fletcher Wilson, a déclaré à . que la société est toujours en mode furtif, mais prévoit un «lancement en douceur» pour le DC région ce printemps avec un lancement plus complet dans la région cet été. Il a refusé de nommer des partenaires ou de divulguer les prix.

Ce n’est pas seulement un défi auquel Amazon est confronté. Ce problème affecte bon nombre de nos effectifs à la croissance la plus rapide, y compris les chauffeurs de covoiturage et de livraison de nourriture.

«Ce n’est pas seulement un défi auquel Amazon est confronté», a déclaré Wilson dans un communiqué de presse. «Ce problème affecte bon nombre de nos effectifs à la croissance la plus rapide, y compris les chauffeurs de covoiturage et de livraison de nourriture.»

Wilson, qui souffre de problèmes gastro-intestinaux et est titulaire d’un diplôme en génie mécanique de l’Université de Stanford, a déclaré qu’il se trouvait souvent dans le besoin urgent d’une salle de bain. Après avoir étudié le problème avec les chauffeurs de covoiturage, il a découvert qu’il y avait une plus grande opportunité de marché et a fondé l’entreprise il y a 10 mois.

«Tout le monde mérite une très belle salle de bain», a déclaré Fletcher, notant que Throne prévoit d’utiliser les évaluations de propreté en temps réel des utilisateurs, une suite de capteurs et d’autres données pour garder les toilettes propres. Le travail de Fletcher en tant que chercheur en innovation au Stanford Byers Center for Biodesign se révélera également utile, apportant la discipline de l’ingénierie au défi.

Les toilettes publiques automatisées – ou APT comme on les appelle dans l’industrie – ne sont pas nouvelles. Mais il a été difficile pour les entreprises et les villes de résoudre l’équation des coûts. Plus courant en Europe, un rapport publié le mois dernier estimait que le marché mondial des «toilettes intelligentes» valait environ 5 milliards de dollars l’année dernière, avec une croissance attendue dans les années à venir.

CityBldr, basé à Seattle, qui utilise l’apprentissage automatique pour aider les développeurs, les évaluateurs, les urbanistes et autres à mieux comprendre les valeurs immobilières, s’est impliqué dans le projet après que le PDG de Modica, William Gibbs, ait présenté Throne à Bryan Copley de CityBldr.

Copley était intrigué et pensait que la technologie de son entreprise pourrait aider Throne à trouver des sites potentiels de toilettes dans les villes. En utilisant l’apprentissage automatique pour identifier les sites potentiels, Copley a déclaré qu’ils pouvaient fournir à Throne un avantage en termes de vitesse et d’intelligence dans un marché qui attire la concurrence.

Essentiellement, Copley dit qu’ils peuvent aider Throne à démarrer « chaque entraînement dans la plage de buts du terrain par rapport à votre propre ligne de 20 verges. »

Créer un réseau de toilettes publiques propres et exemptes de germes n’est pas une tâche facile, le New York Times ayant écrit l’été dernier que les toilettes publiques ont tendance à faire apparaître un certain «facteur de dégât». Il y a aussi des problèmes de réglementation, car de nombreuses villes américaines ont interdit les toilettes payantes.

En 2008, Seattle a retiré ses cinq toilettes payantes autonettoyantes automatisées, après avoir investi 5 millions de dollars dans l’expérience ratée. À Portland, Oregon, la ville a connu plus de succès avec le Portland Loo, une toilette publique non automatisée qui a été installée dans 18 endroits et est conçue pour réduire le vandalisme, la prostitution et la consommation de drogue.

Éviter les obstacles réglementaires et supprimer ce facteur critique de l’équation, en particulier pendant le COVID-19, est un défi de taille.

Encore une fois, Wilson ne partage pas grand-chose sur la façon dont ils vont innover, disant à . qu’ils espèrent être «les premiers à entrer dans un nouveau marché avec beaucoup de potentiel».

«Trouver des réponses à ces questions de réglementation, de modèle commercial et d’évolutivité a été l’objectif principal de notre travail à ce jour, et c’est au cœur de ce que nous ne pouvons pas partager publiquement, car nous prévoyons qu’il s’agira d’un espace concurrentiel dans le monde. avenir proche », a-t-il dit.