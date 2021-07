Ces superbes fonctionnalités iOS 15 vous donneront envie d’un nouvel iPhone

Apple a dévoilé la plupart de ses nouvelles fonctionnalités iOS 15 lors du discours d’ouverture de la WWDC 2021, les mettant à la disposition des utilisateurs impatients juste après le spectacle. La première version bêta ciblait uniquement les développeurs, mais la version bêta publique d’iOS 15 est désormais disponible. Tout le monde peut installer iOS 15 sur l’iPhone immédiatement. Il en va de même pour iPadOS 15 sur iPad. Comme pour les versions précédentes, l’une des meilleures choses à propos d’iOS 15 est qu’il prend en charge des modèles d’iPhone beaucoup plus anciens. La série iPhone 6s peut même exécuter iOS 15 malgré sa sortie en 2015. C’est bien mieux que ce qui se passe sur Android, où les utilisateurs peuvent obtenir jusqu’à trois ans de mises à jour au mieux.

Comme les versions précédentes d’iOS, iOS 15 contient quelques fonctionnalités qui ne fonctionneront pas sur les anciennes générations d’iPhone, comme l’a noté Gizmodo. Ces fonctionnalités dépendent du matériel, elles nécessiteront donc des composants spécifiques que les anciens appareils ne possèdent tout simplement pas. Mais certaines des nouvelles fonctionnalités d’iOS 15 sont si géniales qu’elles vous donneront envie d’acheter un nouvel iPhone cet automne.

Deux mots : A12 Bionic

La puce qui alimente les iPhones 2018 est la configuration minimale requise pour certaines des fonctionnalités iOS 15 ci-dessous. C’est l’A12 Bionic à l’intérieur de l’iPhone XS, de l’iPhone XS Max et de l’iPhone XR. Si vous souhaitez utiliser l’une des fonctionnalités iOS 15 répertoriées ci-dessous, vous devrez vous procurer l’un de ces appareils. L’iPhone XR reste dans l’inventaire d’Apple, et c’est le deuxième smartphone le plus abordable, après l’iPhone SE. La série iPhone XS a été abandonnée.

Excellentes fonctionnalités iOS 15

Texte en direct

Live Text est l’une des excellentes nouvelles fonctionnalités créées par Apple pour iOS 15. C’est une fonctionnalité que j’ai toujours voulu intégrer à iOS car elle ouvre la porte à tant de nouvelles possibilités. Nous prenons souvent des photos de texte parce que nous avons besoin de cette information. Les applications peuvent extraire ce texte des images, mais vous n’aurez pas besoin de solutions tierces si la fonctionnalité est déjà intégrée à l’iPhone.

Fonctionnalités iOS 15 : Texte en direct. Source de l’image : Apple Inc.

Dirigez simplement votre appareil photo vers quelque chose contenant du texte et vous pourrez interagir immédiatement avec le texte. Vous pouvez par exemple copier et coller le texte. Appuyez sur les adresses e-mail et les numéros de téléphone pour démarrer un e-mail ou un appel directement à partir de cette image.

Visual Lookup est une variante de Live Text, mais celui-ci vous donne des informations sur le sujet de vos photos.

Fonctionnalités iOS 15 : Recherche visuelle. Source de l’image : Apple Inc.

Cartes Apple améliorées

Une autre fonctionnalité intéressante d’iOS 15 nécessitant une puce A12 Bionic sous le capot est les instructions de marche en réalité augmentée dans Apple Maps. Comme avec Live Text, nous avons déjà vu cette fonctionnalité sur Android. Mais vous n’aurez pas besoin de Google Maps pour profiter d’une expérience de navigation AR sur votre iPhone. Ce dont vous aurez besoin, cependant, est un modèle d’iPhone plus récent.

Fonctionnalités iOS 15 : navigation Apple Maps AR. Source de l’image : Apple Inc.

Mis à part les fonctionnalités AR, l’expérience Apple Maps dans iOS 15 est livrée avec plus de détails. Ce ne sont pas seulement les reliefs qui seront plus beaux. Apple suit l’exemple de Google en offrant aux voyageurs plus de détails sur les routes, les bâtiments et les points de repère. Mais vous aurez besoin de la puce la plus rapide pour cela.

Fonctionnalités iOS 15 : Plus de détails dans Apple Maps. Source de l’image : Apple Inc.

Siri plus rapide et plus privé

Siri peut offrir des résultats plus rapides et les données peuvent être traitées localement sur l’appareil pour améliorer la confidentialité des utilisateurs. Mais le même A12 Bionic ou mieux alimente la fonctionnalité Siri sur l’appareil. La fonctionnalité Siri améliorée dans iOS 15 inclut la prise en charge des fonctionnalités qui ne nécessitent pas de connexion Internet, y compris la dictée sur l’appareil.

C’est parce que Siri n’aura pas à se connecter aux serveurs Apple pour les commandes liées à l’appareil. De même, Siri peut établir des personnalisations pour votre appareil et tout traiter localement tant que vous disposez d’un modèle d’iPhone plus récent.

FaceTime et Spatial Audio

Fonctionnalités iOS 15 : Nouvelles mises à niveau FaceTime. Source de l’image : Apple Inc.

iOS 15 améliorera également l’expérience FaceTime sur les iPhones contenant au moins une puce A12 Bionic. FaceTime prend désormais en charge le flou intelligent et l’audio spatial, mais le nouveau processeur est nécessaire pour gérer la charge de travail supplémentaire.

Profiter de Spatial Audio partout ailleurs nécessitera au moins un iPhone 7.

Clés numériques

Vous n’aurez pas besoin d’acheter le dernier combiné iPhone 13 pour transformer l’appareil en ouvre-porte. Avec iOS 15, vous pouvez utiliser l’iPhone comme clé pour les voitures et les portes, mais uniquement si vous possédez un iPhone 2018 ou ultérieur.

Astuces spéciales iPhone 13

La plupart des fonctionnalités iOS 15 ci-dessus nécessitent une puce A12 ou mieux pour fonctionner. Bien sûr, l’iPhone 13 aura également ses propres astuces logicielles exclusives à la série iPhone 13. Mais toutes les fonctionnalités ci-dessus fonctionneront parfaitement sur iPhone XR, iPhone 11 et iPhone 12.

On ne sait pas si l’iPhone XR continuera à se vendre dans les magasins après la sortie de l’iPhone 13, mais tous les autres modèles deviendront encore moins chers. D’excellentes offres iPhone arrivent bientôt pour tous ceux qui cherchent à mettre à niveau leur iPhone 6s, iPhone 7 ou iPhone X vers quelque chose qui peut prendre en charge plus de fonctionnalités iOS 15.

