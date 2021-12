Ces superbes fonds d’écran montrent l’intérieur de votre iPhone avec des détails incroyables

Si vous recherchez un nouveau fond d’écran élégant à basculer sur votre iPhone, The Basic Apple Guy est sorti avec une nouvelle collection de fonds d’écran schématiques magnifiques. Ces fonds d’écran sont conçus pour montrer le « réseau intérieur complexe de composants étroitement intégrés » qui se cache dans votre iPhone.

Mettre à jour: The Basic Apple Guy est également sorti avec de nouveaux fonds d’écran schématiques pour l’iPhone 12.

Ces soi-disant fonds d’écran schématiques ont été créés sur la base d’images radiographiques de démontage des gens d’iFixit. Dans un article de blog, The Basic Apple Guy explique le processus fastidieux de création de ces fonds d’écran au cours de nombreux nôtres avec Sketch et Pixelmator :

Les schémas de l’iPhone 13 Pro et 13 Pro Max ont été créés de manière très, très fastidieuse à l’intérieur de Sketch en utilisant le fond d’écran iFixit comme guide pour savoir exactement où placer chaque composant. Transistor par transistor, vis par vis, ces papiers peints ont lentement pris vie pendant de nombreuses heures. À partir de là, les projets ont été importés dans Pixelmator pour créer une variété de variations étonnantes pour vos appareils. Et une fois le fond d’écran de l’iPhone 13 Pro terminé, un deuxième projet 13 Pro Max a été créé de toutes pièces. Bien qu’ils partagent bon nombre des mêmes composants, les tailles et le positionnement des composants ont nécessité une reconstruction complète du projet.

Vous avez le choix entre huit modèles différents : noir, rayon X, coucher de soleil, ardoise, bleu néon, M1, carte et plan. Les fonds d’écran sont conçus pour l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max, mais ils fonctionnent également bien avec l’iPhone 13 et l’iPhone 13 mini.

Vous pouvez télécharger tous ces fonds d’écran sur le site Web de The Basic Apple Guy. Enregistrez-les simplement dans votre bibliothèque de photos, désactivez le zoom en perspective et redimensionnez le fond d’écran pour qu’il s’adapte aux bordures de l’écran de votre iPhone.

