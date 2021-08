Ces supermarchés vont bientôt être plus chers, et vous en souffrez déjà la raison | La vie

Les conséquences de l’augmentation du prix de l’électricité toucheront plus de zones et dans toutes, cela affectera nos poches.

Le prix des aliments est basé sur un grand nombre de circonstances : origine, type, coût de production, saison, offre, demande existante… ET un changement dans l’une des phases peut le rendre plus coûteux, ce qui arrivera sous peu avec un grand nombre de produits de différents supermarchés.

Aujourd’hui, nous vous avons informé que le prix de l’électricité atteint un nouveau record, soit un lundi avec 124,45 euros par mégawatt (MWh). Le mois d’août va se terminer comme le mois au cours duquel l’électricité affectera plus que jamais les poches des consommateurs, mais Cette augmentation aura plus de conséquences.

Comment pourrait-il en être autrement, le prix de l’électricité est aussi une préoccupation aux trois plus grands supermarchés du pays : Mercadona, Carrefour et Lidl. Comme le rapporte L’économie numérique, ces entreprises “ne seront pas en mesure de maintenir les paniers aux niveaux actuels”. C’est le moment d’augmenter les prix.

Rejoignez cette chaîne Telegram pour recevoir les meilleures offres sur l’alimentation, les supermarchés et les produits pour la maison sur votre mobile en temps réel.

En plus du prix de l’électricité qui s’applique à presque tous les niveaux aux supermarchés, il faut en rajouter un autre, celui de l’essence. Aujourd’hui, faire le plein d’un réservoir coûte 25 % plus cher qu’il y a un an. Il est donc compréhensible qu’ils subissent un coût plus élevé dans toutes les phases et qu’il n’en reste pas trop pour affecter davantage les consommateurs.

On en dit encore plus car ces derniers temps Les offres sont réduites, et le panier est légèrement plus cher. Cela a déjà commencé à être vécu lorsque la pandémie de coronavirus a commencé, où nous avons connu une augmentation significative de certains aliments.

Certaines sources informent Economía Digital que “Même les chaînes traditionnellement les plus agressives sur le plan commercial, telles que Lidl et Aldi, ne seront pas en mesure de maintenir les paniers actuels si tout reste inchangé”. La grande question semble avoir cessé d’être si cela arrivera, maintenant il y a d’autres questions, telles que quand se produira-t-il et dans quelle mesure.

Nous verrons si les politiques évoluent d’une manière ou d’une autre, tant au niveau de l’État que dans les entreprises, pour pallier cette situation qui en résulte d’autant plus compliqué que la crise provoquée par le coronavirus n’a pas été complètement surmontée. Mais ce n’est pas une bonne nouvelle pour les citoyens que les prix de la nourriture, de l’électricité et de l’essence augmentent.