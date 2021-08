Ces tablettes crayon vous aideront à prendre des notes en classe et sont en vente | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Une tablette à stylet vous permet de prendre rapidement des notes à la main dans de nombreuses applications, d’organiser vos idées et d’être plus créatif.

Avec le début du cours et la fin de l’été, il est temps de chercher du nouveau matériel pour que tout soit prêt le plus tôt possible. Parmi tout ce que vous devez préparer, il y a peut-être un ordinateur portable, mais vous pourriez être plus intéressé par une tablette.

Les tablettes ne sont pas seulement des produits avec un grand écran tactile, si vous le combinez avec un stylo numérique, vous pouvez avoir une combinaison parfaite pour prendre des notes à la main. Mais aussi pour dessiner ou se déplacer dans l’interface sans utiliser les doigts.

Toutes les tablettes acceptent les crayons de ce type, mais toutes ne sont pas prêtes à utiliser des crayons spéciaux qui vous donneront une meilleure qualité d’écriture ou un temps de réponse plus court pour que le trait se reflète instantanément.

C’est pourquoi nous avons choisi quelques les meilleures tablettes avec stylet ou stylo numérique que vous pouvez acheter dès maintenant dans les magasins, le tout avec l’intention que vous puissiez écrire plus rapidement et les organiser plus tard depuis votre ordinateur ou sur la même tablette.

Le plus recommandé : Samsung Galaxy Tab S6 Lite

Cette tablette à écran 10.1″ de Samsung est parfaite pour étudier et travailler, digne rivale de l’iPad, et est livrée avec le S-Pen gratuit.

L’une des tablettes Samsung les moins chères et probablement avec le meilleur rapport qualité-prix est celle-ci. Samsung Galaxy Tab S6 Lite. Cette tablette de 10,4 pouces comprend un stylo numérique Samsung dans la boîte pour vous permettre d’écrire dans des applications de notes ou de dessiner,

Il dispose d’un processeur Exynos 9611, de 4 Go de RAM et de 64 Go de stockage extensible avec carte microSD. Il utilise également Android 10 et la couche One UI de Samsung qui est généralement beaucoup mise à jour.

Cette tablette, y compris le crayon Samsung, ne vous coûtera que 279 euros chez Amazon.

La meilleure option d’Apple : l’iPad Air

L’une des dernières mises à jour de la gamme de tablettes Apple a été cette iPad Air 2020, maintenant avec un design plus similaire à l’iPad Pro et qui accepte l’Apple Pencil de deuxième génération.

Cette tablette de 10,9 pouces est dotée d’un processeur A14 Bionic, ainsi que d’un Touch ID sur le bouton d’alimentation pour la déverrouiller ou accepter les paiements et les achats sur l’App Store. Il dispose également du WiFi 6 et d’une caméra arrière de 12 mégapixels.

Cette tablette accepte Apple Pencil, les crayons Apple officiels avec des milliers de points de pression, d’épaisseur et même de détection d’inclinaison.

Cet iPad Air 2020 avec 64 Go de stockage peut déjà être obtenu pour seulement 569 euros sur Amazon. Il est également en vente chez MediaMarkt pour 569 euros.

Apple Pencil doit être acheté séparément et sur Amazon il est déjà réduit à 129,99 euros.

Bon rapport qualité prix : Lenovo Tab P11

Cet écran 11″ et sa résolution 2K sont parfaits pour regarder des vidéos, bien que grâce à son processeur Snapdragon 662, il puisse jouer à pratiquement n’importe quelle application ou jeu Android.

Lenovo est revenu dans le monde des tablettes Android par la grande porte avec son Lenovo Tab P11. Concrètement, cette version dispose d’un écran de 11 pouces et d’une résolution 2K.

Il utilise un processeur Snapdragon 662, 4 Go de RAM et 128 Go de stockage extensible avec carte microSD. Il dispose également d’accessoires pour le transformer en une sorte d’ordinateur portable avec une housse et un clavier.

La Lenovo Tab P11 ne coûte que 254 euros sur Amazon. Sur le site Web de Lenovo en Espagne, vous pouvez l’obtenir pour seulement 237 euros dans sa version 64 Go.

Pour utiliser cette tablette avec la meilleure qualité, vous devriez vous procurer ce Lenovo Precision Pen 2, le modèle compatible avec ce Lenovo P11 et P11 Pro qui coûte 47 euros sur le site Web de Lenovo.

Le moins cher : Huawei MatePad 10.4 Nouvelle édition

Cette tablette Huawei dispose d’Android 10 et d’un processeur Kirin 810, c’est aussi un écran Full HD de premier ordre qui n’a pas grand-chose à envier à la concurrence actuelle.

Cette tablette Huawei est une mise à jour où ils ont accordé une attention particulière à la vitesse, à la fois la vitesse générale et la connexion Internet. C’est pourquoi c’est Huawei MatePad 10.4 Nouvelle Édition comprend un nouveau processeur et la prise en charge du WiFi 6.

Il dispose d’un écran de 10,4 pouces et d’une résolution 2K, il est également compatible avec son M-Pencil, un crayon compatible avec cette tablette qui dispose de plus de 4000 points de pression pour prendre des notes, dessiner ou signer.

Cette tablette, avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage ne coûte déjà que 229 euros grâce aux remises de la boutique en ligne Huawei en Espagne, elle bénéficie également de la livraison gratuite. Huawei M-Pencil coûte 99 euros dans la boutique en ligne Huawei.

Sur Amazon, vous pouvez également l’obtenir pour 229 euros et M-Pencil est désormais réduit à 88 euros.

