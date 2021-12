Ces tablettes vous feront oublier l’ordinateur portable : elles sont adaptées pour travailler sans problème | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Lorsque vous avez besoin d’un ordinateur juste pour travailler, il est normal de penser à un ordinateur portable. Comme d’habitude, un ordinateur portable est beaucoup moins cher qu’un ordinateur de bureau et il peut offrir d’excellentes performances pour travailler avec. Mais cela ne veut pas dire que, parfois, cela respecte le budget.

Par conséquent, il existe une autre option qui s’est renforcée au fil des ans : les comprimés. Et est-ce de nombreuses tablettes sont plus que capables de fonctionner pendant des heures comme si vous utilisiez un ordinateur portable ; tout ce dont vous avez besoin est un clavier et une souris, et le tour est joué !

Si vous souhaitez rester au courant des dernières offres et recommandations de produits, vous pouvez les suivre en temps réel sur le canal Computerhoy.com sur Telegram, où nous vous tiendrons informés des dernières remises technologiques.

Si vous n’avez besoin que d’un seul appareil pour lire et éditer des documents, passer des appels vidéo, surfer sur le Web et faire un peu de multitâche, vous trouverez de nombreuses tablettes capables sur le marché performer au maximum pour ces tâches de bureautique et à un prix inférieur à celui d’un ordinateur portable.

Et justement parce que le marché regorge de plus en plus de tablettes plus performantes, voici une liste avec 6 tablettes pour travailler qui vous feront oublier votre ordinateur portable une fois pour toutes.

Le moins cher : Huawei MatePad 10.4 Nouvelle Edition

Nous avons commencé avec une marque bien connue dans ce domaine des tablettes : Huawei. Le grand constructeur chinois se démarque en proposant des appareils de haute qualité à des prix très abordables, comme sa tablette MatePad 10.4 Nouvelle édition pour 219 euros sur son site officiel.

Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles cette tablette vaut la peine d’être achetée, surtout si vous recherchez un appareil avec lequel travailler. Son nom est dû à 10,4 pouces de son écran FullHD qui, en outre, intègre quatre haut-parleurs stéréo, quatre microphones et FollowCam pour vos appels vidéo.

Fonctionne avec un Processeur Kirin 810 haute performance, 3 Go de RAM et 32 ​​Go de stockage interne. Quant à sa batterie, vous pouvez effectuer toute une journée sans problème avec son 12 heures d’autonomie.

Le seul inconvénient est que, bien qu’il ait Android pré-installé en standard, n’a pas d’applications Google, comme Gmail, mais ce qui est bien, c’est que vous pouvez les garder sur votre mobile et travailler avec moins de distractions.

Vous pouvez également l’acheter sur Amazon, bien qu’ici il coûte 225 euros.

Le meilleur rapport qualité/prix : Teclast M40

Cette tablette avec un écran de 10,1″ dispose de la 4G et de suffisamment de puissance au quotidien, à la fois pour regarder des vidéos et pour exécuter toute autre application Android sans problème.

Si vous êtes un fan de Computer Hoy, le Teclast M40 vous est familier. C’est une tablette très performante dont nous vous avons parlé très souvent et avec laquelle, bien sûr, il est agréable de travailler. Il vous coûte moins de 209 euros sur Amazon.

C’est une tablette de 10,1 pouces Full HD IPS et avec le système Android 10 pré-installé. Garantit d’excellentes performances grâce à son 6 Go de RAM et 128 Go de stockage extensible, de sorte que votre capacité à enregistrer des fichiers et des documents ne sera pas un problème.

Su La batterie de 6 000 mAh vous offre 7 heures d’utilisation intensive et la lecture vidéo, alors imaginez à quel point il peut augmenter son autonomie si vous ne vous consacrez qu’à des tâches bureautiques. De plus, vous serez toujours connecté grâce à son Wi-Fi double bande et Bluetooth 5.0.

Idéal pour l’écriture manuscrite : Samsung Galaxy Tab S6 Lite

Cette tablette à écran 10.1″ de Samsung est parfaite pour étudier et travailler, digne rivale de l’iPad, et est livrée avec le S-Pen gratuit.

Le Samsung Galaxy S6 Lite est conçu pour que vous puissiez écrire dessus et noter tout ce que vous voulez sur un appareil qui stocke vos documents dans le cloud et ensuite vous pouvez les effacer sans problème et sans gaspiller de papier. Et le tout pour 319 euros sur Amazon.

Cette tablette Samsung Vendu comme un ensemble d’outils d’écriture complété par le S-Pen inclus, un appareil avec lequel vous pouvez écrire et modifier des documents sur votre tablette avec une précision qui vous donnera l’impression d’écrire sur du papier.

Vous pouvez d’abord annoter et changer de couleur plus tard, enregistrer vos notes et les trier avec des balises de recherche, et même écrire directement au format PDF. Le tout dans une tablette 10,4 pouces Résolution de 2 000 x 1 200 pixels, avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage extensible jusqu’à 512 Go.

Pour les appels vidéo, vous disposez d’un Caméra arrière 8MP et une Caméra frontale 5MP avec des enceintes Dolby Atmos. Concernant son autonomie, sa batterie de 7 040 mAh garantit 12 heures d’écran allumé.

Le plus hybride : Huawei MatePad Pro

Cette tablette haut de gamme de Huawei dispose d’un processeur Kirin 990 et de puissance à revendre, ainsi que d’une connectivité 5G.

De retour chez Huawei, nous avons sauvé la version améliorée de son MatePad 10.4 : la tablette MatePad Pro, une tablette conçue pour la créativité et la collaboration et qui vous coûte 499 euros dans la boutique officielle Huawei.

Cette tablette intègre un processeur Kirin 990 amélioré qui est complété par 6 Go de RAM et 128 Go de stockage extensible. Tout cela vous donne les meilleures performances et la meilleure résolution sur votre écran de 10,8 pouces.

Il est clairement conçu pour la collaboration, car pouvez faire fonctionner tous vos appareils connectés en un seul, en projetant l’écran de votre téléphone sur votre tablette pour passer des appels, envoyer des messages et faire glisser, déposer et modifier des fichiers entre les deux appareils.

En outre, a un mode PC que vous pouvez activer avec une seule touche. Ce mode PC vous fournira un bureau flexible plein d’applications afin que vous puissiez l’organiser en fonction de vos conditions de travail.

Le plus polyvalent : Samsung Galaxy Tab S7

C’est l’une des tablettes les plus puissantes du marché, avec Snapdragon 865 comme processeur et 6 Go de RAM, ainsi qu’un grand écran pour regarder des vidéos et travailler.

Pour 599 euros vous avez une tablette Samsung Galaxy Tab S7, un prix plus que compétitif pour obtenir l’une des tablettes Samsung les plus polyvalentes.

Avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage extensible, cette tablette Samsung vous offre une expérience informatique complète grâce à sa Processeur Snapdragon 865+, avec lequel vous pouvez également profiter de votre temps libre.

Aussi comprend S-Pen pour rédiger et éditer des documents sur votre écran 11 pouces. Quant à sa batterie, vous pouvez passer des heures à travailler sans penser au chargeur avec son 8 000 mAh d’une grande autonomie.

Celui qu’on ne présente plus : Apple iPad Air

Le nouvel Apple iPad est presque aussi puissant que l’iPad Pro grâce à l’Apple A14 Bionic. De plus, il conserve Touch ID et offre un grand écran Retina de 10,1 « .

L’iPad Air n’a pas besoin d’être présenté, tout comme le reste des tablettes Apple. La pomme se vante d’avoir les tablettes les plus puissantes du marché et elles n’ont rien à envier à la plupart des ordinateurs portables, même des ordinateurs de bureau. Cet iPad Air vous coûte 649 euros chez Amazon.

C’est une tablette de quatrième génération avec Écran Liquid Retina de 10,9 pouces avec la technologie True Tone pour protéger vos yeux et vous montrer la plus large gamme de couleurs, de lumières et d’ombres. Vous pouvez l’utiliser en toute sécurité grâce à son Système d’identification tactileVous pouvez même l’utiliser pour payer avec Apple Pay.

Pour les appels vidéo, vous disposez d’un Caméra arrière 12MP et une Caméra frontale FaceTime HD 7MP, avec son stéréo et compatible avec les réseaux WiFi de sixième génération. Avec son Puce bionique A14 vous pouvez profiter des performances maximales en 4K, accompagnées de son 64 Go.

Utilise ton Pomme Crayon pour dessiner des traits et écrire sur son écran sensible à la pression et à l’inclinaison, afin que vous puissiez utiliser votre tablette comme appareil multimédia, ordinateur portable et bloc-notes. Quant à votre batterie, ne vous inquiétez pas : vous en avez jusqu’à 10 heures d’utilisation ininterrompue assuré.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.