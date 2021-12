Ces téléphones Android prennent en charge le chargement sans fil

La recharge sans fil existe depuis quelques années maintenant, mais malheureusement, elle n’est pas aussi largement adoptée que nous le souhaiterions. Cela change et les différents groupes qui élaborent des normes de recharge sans fil travaillent ensemble, et même Apple a finalement adopté la technologie, à commencer par l’iPhone 8 et l’iPhone X.

La plupart des meilleurs téléphones Android adoptent probablement déjà la recharge sans fil, et si c’est quelque chose que vous recherchez dans votre prochain téléphone, voici une liste de ces appareils chanceux. Ensuite, une fois que vous avez trouvé le téléphone vers lequel effectuer la mise à niveau, assurez-vous d’avoir les meilleurs chargeurs sans fil pour le coupler.

Oppo Find X3 / Find X3 Pro Motorola Edge+ TCL 20 Pro Razer Phone 2 Meizu 18 Pro

Bien que le chargement sans fil ne soit pas aussi rapide qu’une prise traditionnelle, le fait de pouvoir poser votre téléphone sur un bloc/support/tapis de chargement sans fil pendant que vous êtes à votre bureau, en train de dîner ou de dormir peut faire toute la différence pour le téléphone et son utilisateur . Cela aide que certains de ces nouveaux appareils, comme le OnePlus 9 Pro, voient les limites des vitesses de charge sans fil repoussées. OnePlus a finalement apporté la charge sans fil à l’un de ses combinés, et au lieu d’être limité au standard 10W ou 15W, le 9 Pro propose des vitesses de charge sans fil jusqu’à 50W (avec un chargeur compatible).

Samsung est généralement l’une des entreprises à montrer la voie en termes de repousser les limites de ce qu’Android peut faire, et l’entreprise a fait la même chose avec la recharge. Bien sûr, vous pouvez voir des vitesses de charge sans fil jusqu’à 15 W, mais le véritable avantage pour les produits phares de Samsung est le « Wireless PowerShare » de la société. Cela vous permet de placer certains des meilleurs écouteurs sans fil à l’arrière de votre Galaxy S21 Ultra, et ils seront chargés sans fil.

Nous mettrons régulièrement à jour cette liste avec de nouveaux appareils prenant en charge cette merveilleuse fonctionnalité.

Regarde ma pas de fils

La charge est meilleure que jamais sur le Pixel 5 avec ces chargeurs sans fil

La recharge sans fil sur les Pixels antérieurs était toujours un peu un jeu de devinettes. Des profils et des vitesses uniques signifiaient que vous deviez rechercher haut et bas pour trouver des chargeurs qui fonctionnaient. Heureusement, avec le Pixel 5, les choses sont beaucoup plus courantes et les chargeurs sont plus largement disponibles.