Ces téléphones Android prennent en charge le Wi-Fi 6E

Comme la 5G, le Wi-Fi 6E exploite un nouveau spectre pour permettre des connexions sans fil multi-gigabit, et les téléphones Android ont été parmi les premiers appareils à tirer parti des dernières technologies. En commençant par les téléphones Galaxy phares les plus chers de Samsung, le Wi-Fi 6E fait désormais son chemin vers une gamme de téléphones beaucoup plus large. Le Wi-Fi 6E avec prise en charge de 160 MHz a doublé les vitesses Wi-Fi sur les téléphones par rapport aux appareils Wi-Fi 6 uniquement. Heureusement pour les passionnés, la technologie est incluse dans certains des meilleurs téléphones Android que vous pouvez acheter.

L’un des meilleurs : Google Pixel 6



Le Google Pixel 6 obtient à peu près tout, du puissant processeur Google Tensor sous le capot aux deux caméras à l’arrière. Il est doté d’une grande batterie de 4614 mAh pour le garder alimenté toute la journée et est livré avec la version la plus récente d’Android de Google. Il est également doté d’une résistance à l’eau IP68 et est disponible en trois jolies couleurs.

Le package complet : Samsung Galaxy S21 Ultra



Le Galaxy S21 Ultra existe depuis début 2021, mais c’est toujours l’un des meilleurs téléphones que vous puissiez obtenir avec un écran massif de 6,8 pouces avec une résolution de 3200×1440 jusqu’à 120Hz. Il dispose de quatre caméras à l’arrière avec un zoom jusqu’à 10x sur la caméra téléobjectif. Il dispose également d’une grande batterie de 5 000 mAh et de matériaux de construction haut de gamme.

Pas cher et puissant : Redmagic 6s Pro



Le Redmagic 6s Pro est un téléphone de jeu ultra-rapide avec un écran AMOLED très rapide de 165 Hz avec une résolution de 2400 x 1080 qui convient parfaitement aux jeux. Il est livré avec le processeur phare Snapdragon 888+ sauvegardé par 12 Go de RAM refroidi par un ventilateur. La batterie est grande avec 5050mAh et peut charger à 66 watts.

Téléphone pliable haut de gamme : Samsung Galaxy Z Fold 3



Avec un écran pliable massif de 7,6 pouces à l’intérieur et un écran extérieur de 6,2 pouces, tous deux fonctionnant à 120 Hz, le Galaxy Z Fold 3 est l’un des téléphones les plus avancés que vous puissiez obtenir. Il est alimenté par le Snapdragon 888 et 12 Go de RAM pour des performances fluides. Il suit également ses frères et sœurs Galaxy S dans le département des appareils photo avec un appareil photo large, ultra-large et téléobjectif disponible.

Grande autonomie de la batterie : Motorola Edge (2021)



La version Motorola Edge 2021 est un grand téléphone avec un écran de 6,8 pouces capable de 144 Hz et une grande batterie de 5 000 mAh. Grâce au processeur Snapdragon 778G alimentant l’appareil, le téléphone a une longue durée de vie de la batterie. À l’arrière, il dispose d’un énorme appareil photo principal de 108 MP aux côtés d’un tireur grand angle.

Encore plus de Pixel : Pixel 6 Pro



Le Google Pixel 6 Pro reprend tout ce qui est génial avec le Pixel 6 et ajoute un écran, une batterie et un téléobjectif plus grands. Comme le plus petit téléphone, il prend en charge le Wi-FI 6E et est livré avec la dernière version d’Android de Google. L’écran de 6,71 pouces prend en charge 120 Hz avec une résolution d’écran élevée de 3120 x 1440.

Compact et puissant : Asus Zenfone 8



Asus Zenfone 8 est un puissant téléphone Snapdragon 888 avec un encombrement réduit grâce à son écran de 5,9 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il a de bons appareils photo avec un traitement réaliste sur l’appareil photo principal et un objectif ultra-large. Ce téléphone conserve également la prise casque 3,5 mm et a une autonomie solide avec une batterie de 4 000 mAh.

Parfait pour les jeux : ROG Phone 5s



Le ROG Phone 5s d’Asus est l’un des téléphones de jeu rapides que vous pouvez obtenir avec un processeur Snapdragon 888+ et un GPU Adreno 660. Vous obtenez un grand écran de 6,78 pouces avec prise en charge de 144 Hz et il est alimenté par une batterie de 6 000 mAh. Il a également fière allure avec une touche RVB à l’arrière et il est disponible en noir ou en blanc.

De nouveaux téléphones arrivent avec 6E

Pour la plupart, le Wi-Fi 6E est limité aux téléphones avec des spécifications haut de gamme, mais les prix ont continué à baisser, et maintenant certains des meilleurs téléphones que vous pouvez acheter sont livrés avec le Wi-Fi 6E. Alors naturellement, vous Vous voudrez l’un des meilleurs routeurs Wi-Fi 6E pour tirer le meilleur parti de votre nouveau téléphone, mais si vous avez un routeur Wi-Fi 6 à 160 MHz, vous pouvez également bénéficier de certains avantages en termes de vitesse avec un téléphone Wi-Fi 6E à 5 GHz .

Le Wi-Fi 6E arrivera sur de nombreux autres téléphones en 2022, avec la baisse du prix des chipsets et la plus grande disponibilité du spectre 6 GHz en Asie et en Europe. Néanmoins, vous pouvez profiter d’une connexion Wi-Fi plus rapide, et le Google Pixel 6 est l’un de nos téléphones Android préférés avec des performances matérielles fiables, une autonomie solide et l’un des meilleurs appareils photo du secteur. Le grand Pixel 6 Pro fait également des merveilles avec le Wi-Fi 6E si vous avez besoin d’un peu plus d’espace.

