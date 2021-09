Ces téléphones Xiaomi coûtent moins de 200 euros et sont parfaits si vous cherchez un mobile pas cher | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Depuis l’arrivée de Xiaomi en Espagne, ses mobiles pas chers ont fini de bouleverser le marché, dominant presque complètement le segment des smartphones low cost de 200 euros ou moins, bien que les terminaux que nous voyons pour ces prix soient de plus en plus puissants.

Si vous recherchez un mobile qui est dans cette coupe et qui vous offre des caractéristiques techniques comme un bon appareil photo et une batterie qui ne s’épuise pas au bout de quelques heures, il est possible que Xiaomi ait la gamme la plus complète dans cette coupe.

Nous ne parlons pas de mobiles d’il y a 3 ou 4 ans, mais de mobiles qui ont été lancés ce même 2020 tels que le Redmi Note 9 ou le POCO X3 NFC bien connu et le plus vendu.

La plupart de ces mobiles coûtent déjà moins de 200 euros ou parfois un peu plus de 200 euros si on augmente le stockage. Mais ce qui est sûr, c’est qu’il y a plusieurs options pour vous si ce que vous voulez est un Xiaomi pas cher à moins de 200 euros.

POCO X3 NFC

Ce mobile a un prix ultra-compétitif, bien qu’il dispose d’un processeur comme le Snapdragon 732G et d’une charge rapide à 33W, l’une de ses principales caractéristiques.

Bien que ce téléphone ne soit pas exactement de Xiaomi mais de POCO, il ne fait aucun doute que les deux marques partagent de nombreux liens, tels que les logiciels. Cela signifie que nous pouvons sans aucun doute le considérer comme l’un des meilleurs téléphones Xiaomi du moment.

Il a de très bonnes performances, et nous le voyons de première main dans son analyse, qui nous a laissé très satisfait. Désormais, vous pouvez le trouver pour moins de 195 euros sur Amazon.

Dispose d’un processeur Snapdragon 732G et 6 Go de RAM, vous ne manquerez donc pas de puissance, bien que ni charge rapide ni, comme son nom l’indique, NFC pour les paiements mobiles.

Un an de plus, Xiaomi et POCO l’ont encore fait, et avec un succès notable également.

Xiaomi Redmi 10S

Mobile d’entrée de gamme avec un grand écran AMOLED de 6,43″, une énorme batterie de 5 000 mAh à charge rapide et 64 Go de stockage.

L’un des derniers Redmi Note à arriver sur le marché est celui-ci Xiaomi Redmi 10S. Il dispose d’un grand écran AMOLED de 6,43 pouces et d’une caméra frontale qui passe du format goutte au format trou sur l’écran 13 mégapixels pour vos selfies et appels vidéo.

C’est un mobile que nous avons analysé et qui se caractérise par ses bonnes performances, son design, le grand écran et une bonne autonomie qui ne vous laisse pas en rade.

Il utilise le processeur MediaTek Helio G95 et dans cette version, il dispose de 6 Go de RAM et de 64 Go de stockage. Il a également un Appareil photo principal de 64 mégapixels.

La batterie de 5 000 mAh fonctionne très bien et dispose également d’une charge rapide de 33 W et d’un chargeur compatible dans la boîte.

La meilleure chose est le prix car il peut déjà être acheté pour seulement 195 euros.

PETIT M3

Smartphone d’entrée de gamme POCO avec de très bonnes spécifications, notamment en ce qui concerne la batterie et l’écran.

Parmi les nouveaux mobiles POCO, l’une des marques Xiaomi récemment devenues indépendantes, on peut dire que POCO M3 est l’un de vos meilleurs mobiles pas chers.

C’est un mobile parfait comme mobile d’entrée qui ne laisse rien dans le pipeline, en plus d’avoir un bon design.

POCO utilise un processeur Snapdragon 662 qui n’est certes ni nouveau ni l’un des plus puissants, mais il fonctionne bien pour une utilisation normale. Il est également accompagné de 4 Go de RAM et de 64 Go de stockage, bien que vous puissiez choisir une version plus chère de 128 Go.

Au niveau des appareils photo, il dispose d’un appareil photo principal de 48 mégapixels, d’un appareil photo macro de 2 Mpx. et un autre capteur de profondeur de 2 Mpx. Ajoutez une caméra supplémentaire, la façade 8 Mpx. pour les selfies et les appels vidéo.

La batterie est de 6 000 mAh avec une charge rapide de 18 W, nous ne pensons donc pas que vous aurez des problèmes de batterie pour atteindre la fin de la journée avec une utilisation suffisante.

La version avec 64 Go est la moins chère et coûte moins de 190 euros. Vous ne pouvez pas oublier de consulter l’analyse que nous avons publiée sur ComputerHoy.com.

PETIT M3 Pro 5G

Le smartphone 5G le moins cher de POCO avec un écran de 6,5 pouces, un appareil photo de 48 MP, jusqu’à 6 Go de RAM et jusqu’à 128 Go de stockage.

L’un des téléphones 5G les moins chers que vous pouvez obtenir en ce moment est ce POCO M3 Pro, un smartphone qui a beaucoup à dire et qui est en effet une légère amélioration par rapport au POCO M3.

Il a donné de bons résultats selon nos tests et ce n’est pas étonnant, avec un bon design, une connectivité 5G, une excellente autonomie et un écran 90 Hz à ce prix.

Dans ce cas, le processeur est un MediaTek Dimensity 700 compatible avec les réseaux 5G, dispose de 6 Go de RAM et de 128 Go de stockage.

Les caméras sont pas mal du tout, mixez une caméra principale de 48 Mpx, une macro de 2 Mpx. et un capteur de profondeur de 2 Mpx. De plus, la caméra frontale fait 8 Mpx.

La batterie de 5 000 mAh avec charge rapide de 18 W et NFC complète certaines de ses caractéristiques les plus importantes.

Et c’est que pour seulement 182 euros, cette option est pas mal du tout en dessous de 200 euros.

Xiaomi Redmi Note 8 Édition 2021

Ce mobile est un remake du Redmi Note 8 original, avec des améliorations en termes de puissance, de caméras et avec un prix tout aussi abordable.

Xiaomi Redmi Note 8 Edition 2021 est une revue de l’un des plus gros best-sellers de Xiaomi. En 2021, il est revenu renouvelé avec de légères améliorations qui en font un bon candidat pour un bon mobile, beau et surtout pas cher.

Comprend un processeur octa core hautes performances MediaTek Helio G85, 4 Go de RAM et 64 Go de stockage que vous pouvez étendre avec une carte microSD.

L’écran de 6,3 pouces est doté d’une caméra frontale en forme de goutte de 13 mégapixels. En tant qu’appareils photo principaux, il dispose d’un appareil photo de 48 mégapixels avec enregistrement vidéo 4K et d’un double appareil photo de 8 mégapixels.

La batterie atteint 4 000 mAh et se charge à 18 W avec un chargeur compatible dans la boîte. Bien sûr, il n’a pas de NFC.

Sur Amazon, on le trouve déjà pour seulement 158 ​​euros et avec la livraison gratuite.

Redmi Note 9 Pro

Le Redmi Note 9 Pro est déjà en vente en Espagne, le nouveau candidat mobile de Xiaomi pour devenir un best-seller. Il se distingue par son grand écran, ses quatre caméras avec un capteur principal de 64 Mpx et son énorme batterie à charge rapide.

Nous nous tournons maintenant vers un autre smartphone qui, peut-être, perdu dans le catalogue Xiaomi, n’a pas attiré autant d’attention qu’il le devrait au vu de ce qu’il propose, et également désormais en dessous du chiffre que nous avons fixé, moins de 200 euros.

Par exemple, il possède un écran Full HD+, l’un des meilleurs ensembles de caméras arrière milieu de gamme et NFC pour les paiements mobiles, ainsi qu’une charge rapide, ce qui n’est pas mal en soi.

De plus, son Snapdragon 720G n’est surpassé parmi les téléphones Xiaomi bon marché que par la puce POCO X3 NFC, bien qu’il s’agisse de terminaux fondamentalement différents.

Nul doute que la marque asiatique a fait du bon travail avec lui.

Redmi Note 9

Avec 4 Go de RAM et Mediatek Helio G85 comme processeur, ce mobile Xiaomi a presque tout pour réussir, y compris une charge rapide de la batterie à 18W de puissance.

Cela a été l’un des grands succès de Xiaomi, comme c’est souvent le cas avec la gamme Redmi Note. Un portable comme ça Redmi Note 9 il est difficile à battre si l’on considère son prix et ses capacités. Avec un écran Full HD de 6,53 pouces et 4 caméras, vous pourriez demander un peu plus.

Il a un Processeur MediaTek Helio G85 2 GHz, peu connu mais qui se compare au milieu de gamme de Qualcomm et offre de bonnes performances. En outre intègre 3/4 Go de RAM et jusqu’à 128 Go de stockage afin que vous n’ayez pas de problèmes lors de l’enregistrement de photos et de vidéos.

Il dispose de 4 caméras, avec un Appareil photo principal de 48 mégapixels. Il dispose également d’un appareil photo selfie de 13 mégapixels parfait pour les appels vidéo ou les selfies avec effets.

Il a un énorme Batterie de 5 020 mAh et des utilitaires tels qu’une prise casque 3,5 mm et même un émetteur infrarouge pour contrôler les appareils ménagers.

Chez Amazon vous trouvez la version avec 3 Go de RAM et 64 Go de stockage pour 150 euros et les 4 Go de RAM et 128 Go de stockage pour un peu plus de 187 euros.

Redmi Note 9S

Le smartphone star milieu de gamme de Xiaomi pour 2020 avec un écran Full HD de 6,67 pouces, un processeur Snapdragon 720G, 4 Go de RAM, 64 Go de mémoire, une batterie de 5 020 mAh avec une charge rapide de 18 W.

Le frère aîné du Redmi Note 9 est-ce Redmi Note 9S. Un mobile également disponible à moins de 200 euros et qui offre également des caractéristiques techniques supérieures.

Son écran est plus grand, avec 6,67 pouces et résolution FullHD +Il dispose également d’une caméra frontale intégrée sous forme de trou de 16 mégapixels et de bords très réduits. Utilisez le Processeur Snapdragon 720G, une version spécialement optimisée pour les jeux, donc ce mobile est parfaitement capable de faire tourner des jeux comme PUBG, Fortnite ou Brawl Stars.

Les 4 caméras avec un principal de 48 mégapixels c’est toujours un bon détail à garder à l’esprit. Il dispose également d’un lecteur d’empreintes digitales latéral facilement accessible pour déverrouiller l’écran, NFC polyvalent par exemple pour effectuer des paiements avec Google Pay ou charger rapidement par USB-C sur votre Batterie de 5 020 mAh.

Vous pouvez obtenir un Redmi Note 9S avec 64 Go de stockage pour 185 euros avec une livraison totalement gratuite.

Redmi 9

Ce mobile low cost dispose d’un écran Full HD et d’une batterie de 5 020 mAh, entre autres caractéristiques assez surprenantes pour son prix, qui est inférieur à 170 euros.

Ce Redmi 9 est ce mobile BBB que Xiaomi a mis en vente et que vous pouvez désormais acheter à partir de seulement 139 euros dans sa version la plus complète. C’est sans aucun doute le mobile bon marché pour les masses qui ne recherchent pas le meilleur appareil photo ou les meilleures performances pour les jeux, mais un mobile qui en vaut la peine pour un usage quotidien comme prendre des photos, utiliser WhatsApp et d’autres réseaux sociaux.

Bien que ce soit un mobile très bon marché il dispose d’une mémoire RAM de 3 ou 4 Go et d’un stockage compris entre 32 et 64 Go, il est donc presque obligatoire d’utiliser une carte microSD pour stocker plus de photos et de vidéos. Malgré tout, il dispose d’un grand écran FullHD + de 6,53 pouces et d’un lecteur d’empreintes digitales à l’arrière.

Il comprend un processeur MediaTek Helio G80 compétent pour une utilisation quotidienne, il dispose également d’une grande batterie de 5 020 mAh, qui dans ce mobile avec ses caractéristiques lui donnera beaucoup d’autonomie.

Un mobile très compétent pour ceux qui cherchent le minimum pour l’utiliser au quotidien, notamment avec WhatsApp et les réseaux sociaux.

