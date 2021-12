Ces téléviseurs Samsung 8K sont maintenant à 800 $ de rabais pour les vacances

Si vous souhaitez monter à bord du train 8K et obtenir l’un des téléviseurs de la plus haute qualité pour PS5, vous ne voudrez pas manquer cette remise. Pour les vacances, vous pouvez obtenir 800 $ de réduction sur un téléviseur Samsung 8N800 8K, ce qui signifie que le téléviseur 65 pouces normalement à 3 500 $ est désormais disponible pour seulement 2 800 $.

D’autres tailles sont également en vente, avec le modèle 75 pouces à 3 300 $ et le téléviseur 85 pouces en vente à 4 200 $. Quiconque achète l’un de ces téléviseurs économise une tonne d’argent en investissant dans l’avenir, car il y a actuellement plus de contenu 4K que de contenu 8K, en particulier dans les films et les jeux.

Le contenu 8K n’est peut-être pas très courant en ce moment, mais chaque fois que certains arriveront, vous serez préparé et prêt à partir. Il convient également de noter que ce téléviseur est parfait pour les propriétaires de PS5, car le panneau 120 Hz vous permet de jouer à la liste des jeux PS5 pris en charge à 120 FPS. Un jeu prend actuellement en charge une résolution 8K native : The Touryst, un titre indépendant disponible sur PS5.

Il est peu probable que nous voyions une remise supérieure à celle-ci dans les jours restants de 2021, donc si vous voulez vraiment l’un de ces téléviseurs, vous devrez agir rapidement. Avec ces baisses de prix agressives, on ne sait pas combien de temps ces téléviseurs resteront en stock. La seule façon de vous assurer d’en acheter un en cette période des Fêtes est de l’acheter le plus rapidement possible, alors n’attendez pas.

