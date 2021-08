Ces titres vont vous faire peur à moitié

Netflix semble avoir la main chaude en ce moment en ce qui concerne les nouvelles sorties de films d’horreur sur sa plate-forme. Tant de ceux qui ont été publiés ces dernières semaines – de la trilogie Fear Street à la langue italienne A Classic Horror Story – ont immédiatement atteint le sommet du classement des 10 meilleurs films du streamer. Certains des nouveaux titres ont été à plus petite échelle, du côté indépendant. Nous mettrons quelque chose comme Aftermath, sur la terreur vécue par un jeune couple après avoir emménagé dans la maison de ses rêves, dans cette catégorie. Pendant ce temps, d’autres ont été des superproductions, comme Army of the Dead. Avec tout cela à l’esprit, nous aimerions vous présenter de plus près certains des meilleurs films d’horreur sur Netflix disponibles en streaming dès maintenant.

Si vous êtes un fan du genre, vous voudrez certainement en découvrir quelques-uns si vous ne l’avez pas déjà fait. Surtout parce qu’il semble que Netflix ne ralentisse pas de sitôt, en termes d’ajout de nouvelles sélections du genre à son catalogue déjà vaste.

Consultez certains de nos articles précédents au cours de la semaine dernière pour avoir une idée plus complète de certains des meilleurs longs métrages à diffuser sur Netflix en ce moment. En attendant, les titres ci-dessous sont quelques-uns des films d’horreur que nous avons le plus appréciés sur Netflix. C’est-à-dire qu’il y a certainement quelque chose ici qui vous fera mourir de peur. Si, vous savez, vous recherchez ce genre de chose à diffuser ensuite.

Meilleurs films d’horreur sur Netflix en streaming maintenant

Nous allons commencer avec un titre qui a en fait été un énorme succès pour le streamer ces dernières semaines. Netflix a déclaré que l’Armée des morts dirigée par Dave Bautista avait attiré un nombre impressionnant de téléspectateurs. Plus précisément, 75 millions de comptes de membres ont regardé au moins une partie du film au cours de ses quatre premières semaines après sa sortie.

Armée des morts

Synopsis de Netflix : « Après une épidémie de zombies à Las Vegas, un groupe de mercenaires prend le pari ultime en s’aventurant dans la zone de quarantaine pour le plus grand casse de tous les temps. » Avec Dave Bautista, Ella Purnell et Omari Hardwick.

La babysitter

Synopsis de Netflix : “Quand Cole reste éveillé après l’heure du coucher, il découvre que sa chaude baby-sitter fait partie d’un culte satanique qui ne recule devant rien pour le faire taire.” La baby-sitter met en vedette Samara Weaving, Hana Mae Lee et Judah Lewis.

Boîte à oiseaux

Synopsis de Netflix : « Cinq ans après qu’une présence invisible menaçante a poussé la plupart de la société au suicide, une survivante et ses deux enfants tentent désespérément de se mettre en sécurité. » Bird Box met en vedette Sandra Bullock, Trevante Rhodes et John Malkovich.

Rue de la peur (trilogie)

Synopsis de Netflix : « Après une série de meurtres brutaux, une adolescente et ses amis affrontent une force maléfique qui sévit dans leur célèbre ville depuis des siècles. Bienvenue à Shadyside. Avec Kiana Madeira, Olivia Scott Welch et Benjamin Flores Jr. (deuxième partie, troisième partie).

Le jeu de Gérald

Synopsis de Netflix : « Lorsque le jeu sexuel de son mari tourne mal, Jessie – menottée à un lit dans une maison isolée au bord du lac – fait face à des visions déformées, à de sombres secrets et à un choix désastreux. » Avec : Carla Gugino, Bruce Greenwood et Harry Thomas.

