Ces trois stratégies de fonds hybrides peuvent aider les investisseurs à obtenir des rendements élevés tout en évitant la volatilité

Par Niranjan Avasthi

Deux extrêmes et trouver le juste équilibre. La plupart des gens préfèrent ce dernier. Les investisseurs en fonds communs de placement trouvent le bon équilibre dans les fonds hybrides. Les fonds hybrides investissent à la fois dans la dette et les actions pour rechercher des rendements similaires à ceux des actions et une faible volatilité similaire à celle de la dette. Quelles sont les stratégies clés des fonds hybrides ? Lequel vous conviendra le mieux ? Qu’attendre (ou pas) d’eux ? Décryptons-le et bien plus encore avec les données historiques. Mais, d’abord vient une vérité sur les différentes stratégies dans les fonds hybrides.

Les trois stratégies clés que les investisseurs doivent connaître sont : les fonds hybrides agressifs, les fonds équilibrés d’avantage/fonds de répartition dynamique de l’actif et les fonds d’épargne en actions. Alors que tous les trois investissent dans la combinaison de la dette et des capitaux propres, il y a de belles différences à noter :

Fonds hybrides audacieux (AHF) conservent 65 à 80 pour cent en actions et le reste en dette. L’allocation reste statique dans la plupart des fonds. Si vous voyez la moyenne de la catégorie, 75 pour cent sont investis en actions et 25 pour cent en dette. Cette allocation est périodiquement rééquilibrée pour maintenir l’allocation en actions en dessous de la limite réglementaire de 80 %.

Fonds Avantage Équilibrés (BAF) investissent 30 à 80 pour cent en actions et le reste en dette. La particularité de BAF est son allocation dynamique en actions entre 30 et 80 %, pouvant aller jusqu’à 100 % dans certains fonds. Les maisons de fonds créent des modèles d’allocation d’actifs internes basés sur des facteurs fondamentaux tels que les ratios P/E, P/B et des facteurs techniques tels que les moyennes mobiles quotidiennes et la volatilité. L’objectif principal des BAF est de réduire la volatilité et de protéger les baisses lorsque les marchés se corrigent fortement.

Fonds d’épargne en actions (ESF) investissent 30 à 40 pour cent dans des actions et 25 à 35 pour cent dans l’arbitrage d’actions et les 25 à 35 pour cent restants dans la dette. La combinaison de ces trois classes d’actifs en fait la stratégie la plus conservatrice par rapport aux AHF et aux BAF.

À quoi s’attendre?

Les retours seuls ne peuvent pas être la métrique de comparaison clé. Vos attentes de rendement, comme pour tout autre produit d’investissement, doivent correspondre au risque que prend un fonds hybride. La volatilité mesure le risque. Plus la volatilité est élevée, plus le risque est élevé. Un examen des données historiques sur trois ans (au 15 juin 2021) donne une idée juste pour définir nos attentes correctement.

Vérifiez la volatilité de chaque catégorie par rapport à Nifty50 dans le tableau. Méfiez-vous des tirages et des retours mini de chaque catégorie. Enfin, regardez les rendements moyens.

Les AHF et les BAF ont un profil de rendement globalement similaire, mais avec une différence significative de volatilité. Le premier a un potentiel de rendement supérieur lorsque les marchés sont en hausse, tandis que le second protège beaucoup mieux la baisse lorsque les marchés chutent fortement (-27 pour cent contre -19 pour cent).

Le risque est le plus faible dans les FSE par rapport aux fonds d’actions purs, mais légèrement supérieur aux fonds de dette purs. Les rendements glissants moyens sur trois ans du FSE ont été d’environ 7 à 9 %. Ces fonds peuvent être un bon substitut aux fonds de dette pure dans un régime de taux d’intérêt bas. Attendez-vous à +/- 2 pour cent sur les rendements du marché de la dette avec un horizon de trois à cinq ans.

À quoi ne pas s’attendre des fonds hybrides

Les investisseurs ont tendance à analyser les fonds avec des rendements récents. Ne vous attendez pas à ce que les performances de la dernière année se répètent. Par ailleurs, il ne faut pas s’attendre à ce que les AHF et les BAF surperforment le marché. Ils ne sont pas conçus pour le faire. Ils peuvent surperformer à certains moments, mais pas systématiquement. Ils servent davantage à réduire la volatilité, pas à ajouter des rendements, dans le portefeuille. Ne vous attendez pas à ce que les FSE donnent des rendements à deux chiffres. Voyez-le comme un substitut à la dette, pas aux capitaux propres.

Qui doit investir dans quoi ?

Si vous avez un horizon temporel de trois à cinq ans et que vous voulez des rendements similaires à ceux des actions avec une volatilité plus faible, optez pour les AHF. Réduisez encore plus la volatilité avec les BAF. Il vous offre une protection importante contre les pannes. Les investisseurs qui souhaitent protéger leurs gains à un pic peuvent parquer de l’argent dans les FSE. Visez un rendement légèrement supérieur à celui d’un fonds de dette avec des FSE.

(Niranjan Avasthi est le responsable des produits, du marketing et des activités numériques, Edelweiss Asset Management Limited (EAML)

