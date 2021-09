Ces tweets de Ken Jennings lui auraient coûté le travail en péril, menant au fiasco de Mike Richards

Au début de cette année, Ken Jennings est devenu la première personne à servir d’hôte invité après le décès d’Alex Trebek. Il a finalement été bien accueilli par les téléspectateurs et, selon le Wall Street Journal (via Woman’s Day), les producteurs de l’émission s’étaient essentiellement mis d’accord sur l’embauche de Jennings pour le poste, malgré le fait qu’il était peu expérimenté en matière d’hébergement. Bien qu’avant ses débuts en tant qu’hôte, les tweets susmentionnés ont commencé à refaire surface. De nombreux messages ont vu Jennings faire des blagues inappropriées sur certains incidents et, dans l’un des messages les plus médiatisés, il a fait une remarque désobligeante concernant les personnes en fauteuil roulant.