Ces uniformes militaires avec fibre programmable peuvent stocker et transmettre des données | La technologie

L’armée américaine fabrique une fibre programmable capable d’alimenter des applications d’intelligence artificielle.

Peut-être plus proche d’un film de science-fiction de la fin du siècle dernier, maintenant l’armée américaine développe une fibre programmable capable d’enregistrer, de stocker et de transmettre des données à partir d’uniformes militaires.

Cette fibre programmable est née de la collaboration de Massachusetts Institute of Technology (MIT) et l’armée des États-Unis, et cette fibre aux capacités numériques peut détecter, stocker et analyser toute activité et peut être très facilement cousue dans un vêtement.

Les chercheurs du MIT ont donc développé cette nouvelle fibre en plaçant des centaines de puces numériques à micro-échelle en silicium dans une préforme qui crée une fibre polymère.

Ils ont donc créé une fibre avec une connexion électrique continue entre les différentes puces sur une longueur de plusieurs dizaines de mètres. C’est une fibre fine et flexible qui peut être passée à travers une aiguille, cousue ou même laver au moins 10 fois sans casser.

Une fibre numérique qui peut aussi stocker des informations et pourtant, ils prétendent qu’ils étaient capables d’écrire, de stocker et de lire les informations sur la fibre, y compris un fichier vidéo en couleur de 767 Ko et même un fichier musical de 0,48 Mo.

Le fait est que ces fichiers peuvent être stockés dans la mémoire de la fibre jusqu’à deux mois sans besoin d’énergie.

D’autre part, cette fibre a également contient un réseau de neurones intelligent capable de collecter des données sur le corps de la personne qui porte le vêtement correspondant.

Comme si cela ne suffisait pas, cette fibre est capable d’alimenter des applications d’intelligence artificielle dont celle qui se trouve à l’intérieur de la mémoire de la fibre, qui est un réseau de neurones de 1650 connexions.

Lorsqu’il est utilisé chez l’homme, la fibre peut déterminer avec une précision de 96 % l’activité à laquelle participe la personne qui porte le vêtement.

En principe, l’armée américaine souhaite utiliser ces fibres programmables pour détecter et alerter les soldats en temps réel d’un changement de santé comme une détérioration respiratoire ou une fréquence cardiaque irrégulière. Ce tissu intelligent pourrait également fournir des données sur les toxines auxquelles les soldats sont exposés sur le champ de bataille.