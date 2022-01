Ces villes et États tentent des paiements universels de revenu de base

Avant la pandémie de coronavirus, l’idée que le gouvernement devrait donner aux gens un soi-disant revenu de base universel n’était pas exactement une priorité dominante dans la plupart des endroits. Cela sonnait, en fait, comme l’un des concepts les plus radicaux et progressistes qui soient. Jusqu’en 2020 est arrivé et a bouleversé une grande partie de l’ordre établi. Grâce à tout, des blocages généralisés aux mesures de santé strictes qui ont paralysé des dizaines d’entreprises et conduit à des vagues massives de licenciements, cela a sans doute fourni une couverture aérienne aux politiciens pour expérimenter l’UBI. Surtout quand ils jetaient déjà des tas d’argent de relance aux Américains au cours des deux dernières années, de toute façon.

Ces types de paiements et d’initiatives méritent d’être surveillés de près, surtout en ce moment. C’est parce que l’élan est au point mort pour les nouveaux chèques de relance au niveau fédéral. Et le temps nous dira s’il s’agit d’un état de fait temporaire ou permanent.

« Une société plus juste, plus équitable »

Un revenu de base universel garantirait que personne ne soit laissé pour compte. Dans le système actuel, de nombreuses personnes n’obtiennent pas le soutien financier dont elles ont besoin. Un revenu minimum garanti pour tous assurerait une forte reprise économique et une société plus juste et plus équitable. – Paul Delaney (@coaimpaul) 3 janvier 2022

Les partisans de Twitter et d’ailleurs affirment que l’UBI peut aider à produire une « société plus équitable ». Ci-dessous, nous examinerons de plus près certains des endroits où cela est tenté.

Les villes qui ont lancé ce genre d’initiatives l’année dernière incluent Los Angeles, ainsi que Columbia, en Caroline du Sud. Les autorités locales de Rochester, dans l’État de New York, ont récemment approuvé le paiement de 500 $ de chèques mensuels à 175 familles à faible revenu. Ces paiements s’échelonneront sur 12 mois (et s’élèveront donc à 6 000 $ au total).

L’année suivante? Un autre groupe de 175 familles de Rochester reçoit les paiements de 500 $. Il est également important de noter : bien souvent, quelle que soit la localité, la cible de tels paiements est un groupe démographique spécifique. Dans le cas de Rochester, les bénéficiaires sont des ménages à 200 % ou moins du seuil de pauvreté fédéral.

Autres expériences de revenu de base universel

Dans le même temps, l’État de New York cible un autre groupe de personnes. Une initiative appelée Creatives Rebuild New York, lancée par la Fondation Andrew W. Mellon, offre 125 millions de dollars au total sur trois ans à 2 700 artistes.

La plupart de ces artistes recevront des paiements sans conditions. Alors qu’un petit sous-ensemble de ce groupe sera payé pour des travaux liés à l’art dans tout l’État.

Pendant ce temps, la ville de Newark, New Jersey, a récemment étendu un programme UBI là-bas à 400 résidents. Chacun des participants reçoit un total de 12 000 $ sur deux ans. Les participants sont à faible revenu et doivent prouver une épreuve quelconque découlant de la pandémie de Covid.

« À une époque où notre ville est toujours confrontée aux défis du COVID-19 et de son impact économique, l’institution la plus grande et la plus importante dans laquelle nous devrions investir sont les familles », a déclaré le maire de Newmark, Ras Baraka, en annonçant le programme. «Cela donnera à nos résidents un coup de pouce bien nécessaire et leur permettra de participer à l’économie, de retrouver leur indépendance et leur force économiques et de progresser vers la prospérité.»

Un effort similaire est également en cours à Durham, en Caroline du Nord. Là, 115 anciens résidents incarcérés reçoivent des paiements de 500 $/mois pendant un an dans le cadre du programme pilote Excel de la ville. L’objectif est « d’évaluer les effets du revenu garanti sur la récidive et la réincarcération, l’emploi, la sécurité économique et la volatilité des revenus ».