Ces voitures de sport seront (peut-être) une tendance en 2022 | Moteur

La nouvelle année bat son plein. avec beaucoup de chevaux, du style et de la haute performance. Les voitures de sport de 2022 Ils vont définir les tendances dans les années à venir, et puisque nous savons que vous aimez les bêtes de l’asphalte, nous allons passer en revue les meilleures.

L’irruption de la PHEV (hybrides rechargeables) est clair, bien que certains moteurs à combustion pure tiennent encore le coup. Pour les goûts, les couleurs ; bien que ce que nous voudrions vraiment, c’est les avoir tous. Pourquoi mentir

Corvette Z06

Chevrolet conserve l’un de ses bastions : la Corvette, qui montera un moteur LT6 V8 5,5 litres. Un son différent grâce à son vilebrequin plat et ses pièces (à la fois moteur et extérieur) basées sur sa spécification GT racing : le Corvette C8.R.

679 ch et 623 Nm couple maximal avec un plafond de 9 000 tr/min et esthétique irréprochable. Sans aucun doute, l’une des voitures de sport les plus attendues et qui commencera à être fabriquée à mi 2022, bien que les premières unités devraient être livrées au début de 2023.

Nissan 400Z

L’héritière de la Nissan 370Z est apparue dans l’incertitude, mais on sait qu’au printemps 2022 elle commencera à être vendue aux États-Unis. V6 biturbo 3,0 litres atteindront plus de 400 ch et 474 Nm du couple maximal.

Et la plus douce des surprises est que vous aurez version manuelle! Six vitesses de la vieille école, bien qu’il puisse également embarquer un système de transmission automatique. Son design rappelle clairement 350Z et la 370Z, même avec certaines lignes arrière similaires aux anciennes Datsun 240Z. Un dernier!

Maserati MC20 Cabriolet

Si la Maserati MC20 a déjà marqué la tendance en 2020 et 2021, sa version cabriolet continuera dans la lignée d’une voiture tout simplement spectaculaire. Et non seulement il se distingue par une grande esthétique, mais il dispose du premier moteur construit par Maserati depuis plus de 20 ans : le Nettuno.

Un moteur V6 biturbo à 90º de 3,0 litres qui produit 630 ch et 730 Nm du couple maximal. Et aussi, il intègre la technologie d’injection directement issue de la Formule 1. Un recueil de solutions mécaniques et esthétiques qui feront du MC20 un classique dans le futur.

Ferrari 296 GTB

Le nouvel hybride de Maranello Il arrivera en 2022 avec un corps qui insuffle de l’air frais dans la programmation sportive du cheval. De plus, il aura une puissance combinée de 830 ch, fruit de l’innovation V6 à 120º et le système PHEV avec 25 kilomètres d’autonomie électrique. En fait, c’est le premier V6 de route de Ferrari.

La 296 GTB est également la première voiture hybride rechargeable à propulsion arrière de la marque italienne, et le tour de la berlinettes à la première ligne. Sa partie arrière est curieusement plate, dominée par une arche enveloppée d’une vitre.

De plus, il n’aura qu’une seule sortie d’échappement, ce qui est une solution étonnamment nouvelle pour la marque. Il a une approche très axée sur la piste, avec un intérieur sobre mais très moderne, caractérisé par le boutons tactiles déjà vu dans la Ferrari Roma et les sièges seau avec harnais. Une beauté!

Lamborghini Countach LPI 800-4

le Lamborghini Comté reviens pour ton 50ème anniversaire avec des lignes renouvelées, mais en conservant une tendance claire pour l’original dans ses formes, particulièrement notable dans le groupe d’ailes derrière les vitres ou l’arrière de la voiture.

est Compteur LPI 800-4 Il fera ses débuts en 2022 avec une livraison aux clients chanceux qui ont obtenu cette édition limitée. Et oui, le LPI c’est pour quelque chose en son nom : Longitudinale postérieure Ibrido. Moteur V12 produira avec le système électrique 800 ch, qui conduira ce successeur de la Countach à faire le 0 à 100 km/h en seulement 2,8 secondes.

Sans conteste l’une des meilleures voitures de sport de 2022. Les vieilles gloires ne meurent jamais !

Porsche 911 GT3 RS 2022

Déjà en septembre, le nouveau était vu Porsche 911 GT3 RS 2022 circulant dans le circuit Nürburgring, et votre annonce se rapproche de plus en plus. Pourtant, l’apparence finale de la voiture n’est pas connue à 100 %.

Larges bouches d’aération sur le capot, un grand diffuseur arrière avec deux sorties d’échappement et un grand becquet dans le plus pur style de course GT3. Un kit aérodynamique extrême pour une voiture avec ses vues sur la piste.

Une interprétation radicale de la Porsche 911, axée sur les hautes performances et qui arrivera mi-2022 avec une puissance qui tournera autour du 500 ch avec lui Boîte de vitesses automatique PDK Porsche à sept vitesses.

Bugatti bolide

Tout au long de 2021, Bugatti a déjà montré son nouveau Bolide. Une voiture de sport tournée vers les circuits avec 1 600 ch, un rapport poids/puissance de 0,9 kg/CV et capable de faire le 0 à 100 km/h en seulement 2,17 secondes, grâce au légendaire moteur W16 de la marque franco-italienne.

Votre marque sur Nürburgring, selon Bugatti, il pourrait être 5.23 : 01 minutes, battant des bêtes comme lui Porsche 919 EVO. Pour l’instant, nous devrons attendre de le voir confirmé et s’il débute dans une compétition, bien sûr, avec un BOP (équilibre des pouvoirs) intense.

Se produira 40 unités avec un prix de 4 millions d’euros, et ils commenceront à être fabriqués en 2022.

Ford Mustang 7e génération

Il n’y a toujours pas de nouvelles de Ford à ce sujet, mais tout au long de 2022 on sait que la nouvelle génération de la Mustang arrivera. Et contrairement à Chevrolet… Ford s’y lance hybride.

Concrètement, une variante est attendue Hybride v8 à partir de traction intégrale, bien que ni l’esthétique ni plus de données sur sa mécanique ne soient encore connues. Nous savions tous que ce jour viendrait, encore plus après les bons chiffres de la Ford Mustang Mach-e. Il est temps de regarder vers l’avenir.

Cet article a été publié dans Top Gear par Rodrígo García Vita.