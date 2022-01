Cesar Azpilicueta dénonce la décision de l’arbitre de ne pas renvoyer Sadio Mane pour un coup de coude sur lui après le match nul de Chelsea contre Liverpool

Cesar Azplicueta est catégorique. Sadio Mane aurait dû être expulsé pour son coude sur lui quelques secondes seulement après le thriller 2-2 de Chelsea avec Liverpool à Stamford Bridge.

Les Blues ont riposté après un déficit de deux buts pour marquer un point après une superbe frappe de Mateo Kovacic et l’égalisation de Christian Pulisic a annulé les premiers buts de Mane et Mohamed Salah.

SPORTS DE CIEL

Azpilicueta est absolument sûr que Mane aurait dû être expulsé

GETTY

L’incident s’est produit dans les premières secondes du match à Stamford Bridge

Il y a eu plusieurs moments de controverse tout au long du match et sans doute le plus gros sujet de discussion est survenu à peine six secondes lorsque Azpilicueta a été donné un coup de coude par Mane lors du match d’ouverture du match.

Mane a été averti mais le défenseur de Chelsea a estimé que Liverpool aurait dû être réduit à 10 hommes après avoir été pris au visage par l’attaquant sénégalais.

L’Espagnol a déclaré à Sky Sports: « C’est un rouge clair. Cela ne me dérange pas si c’est cinq secondes dans le jeu ou la première action.

«Il ne veut pas défier, il ne voit pas le ballon, il voulait juste mener avec le coude. Je ne comprends pas. Nous recevons ces décisions contre nous qui pourraient changer la donne. »

« Nous recevons des décisions contre nous. » ?? Cesar Azpilicueta pense que les décisions d’arbitrage coûtent des points au #CFC dans la course au titre de Premier League…🎙 pic.twitter.com/yAncHcEGH2 – Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) 2 janvier 2022

Azpilicueta estime qu’il n’y a actuellement aucune cohérence dans la prise de décision des arbitres.

Il a déclaré à Sky Sports : « Ils diront toujours ce qu’ils pensent mais je ne peux pas comprendre (pourquoi) nous promouvons les défis de la Premier League (qui sont) 50-50.

«Parfois, nous voyons des blagues sur les pénalités et parfois nous voyons de vraies actions dangereuses et nous n’agissons pas.

«Parfois, il y a quelques matchs où les arbitres deviennent mous en termes de pénalités et de cartons rouges, puis vient le contraire. Nous ne voyons pas la cohérence même au sein d’un match.

Le patron des Blues Tuchel a fait écho aux sentiments de son capitaine en déclarant : « Si vous vous souvenez du premier match, avec le même arbitre, à quelle vitesse ils nous ont donné le carton rouge.

« J’ai dit pourquoi ne pas prendre le temps de vérifier. Je ne suis pas un ami des premiers cartons rouges et je déteste le dire, car j’aime Mane et il devrait toujours être sur le terrain car c’est un gars sympa et un joueur de haut niveau.

«Mais c’est un carton rouge. Le coude est dans son visage et peu importe que vous le fassiez 20 secondes ou 20 minutes, c’est un carton rouge.

