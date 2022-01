Cesar Azpilicueta n’est pas concerné par la situation du contrat avec Chelsea

Le défenseur de Chelsea Cesar Azpilicueta a parlé de la situation actuelle de son contrat à Chelsea.

Le défenseur espagnol polyvalent semble indifférent à l’absence de prolongation.

Cesar Azpilicueta indifférent à la situation du contrat à Chelsea

400+ apparitions

Azpilicueta a fait 452 apparitions pour The Blues. Sa loyauté envers le club ne peut être remise en cause. En tant que capitaine du club, on pourrait s’attendre à ce qu’il y ait une plus grande sécurité sur son contrat actuel. Le joueur de 32 ans approche du moment où Chelsea propose un nouvel accord, mais il n’est pas préoccupé par le fait qu’ils ne l’aient pas encore fait.

Il est cité par Fabrizio Romano comme disant : « Je sens que j’ai la confiance du club. Finalement, le moment viendra, mais je suis pleinement concentré sur l’obtention, espérons-le, d’autant de trophées que possible et nous verrons ensuite. Je suis vraiment engagé – tu sais”

Azpilicueta reste aussi clé que n’importe quel joueur de Stamford Bridge. Il a disputé 23 matches jusqu’à présent cette saison et a aidé le club à remporter de nombreux titres, dont deux Premier League, trois FA Cup et la Ligue des champions qu’ils cherchent à défendre cette saison – ils affronteront Lille en Ligue 1 en huitièmes de finale.

Monsieur Chelsea

Azpilicueta est à Chelsea depuis près de dix ans et est resté une figure constante de l’équipe pendant toute cette période. Ses efforts ont peut-être été sous-estimés par l’équipe nationale espagnole – pour laquelle il est sélectionné 36 fois – mais en Premier League, il est presque un cert pour « l’équipe du siècle dernier » et a toujours été considéré comme un défenseur fantastique.

311 de ses 452 apparitions à Chelsea ont eu lieu en Premier League. Il a marqué 14 buts et aidé 56 dans toutes les compétitions tout au long de son séjour, opérant principalement de chaque côté à l’arrière/ailier ou comme défenseur central.

Tout comme le professionnel qu’il est, il se concentre là où il devrait être – sur le terrain – par opposition au moment où un nouveau contrat lui sera proposé.

