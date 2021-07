Cesar Azpilicueta souligne la menace de la star de Chelsea Jorginho avant la confrontation Espagne-Italie

Azpilicueta affrontera son coéquipier des Blues mardi (Photo: .)

Cesar Azpilicueta a averti que l’Espagne doit garder son coéquipier de Chelsea Jorginho silencieux s’ils veulent atteindre la finale de l’Euro 2020.

L’Espagne et l’Italie s’affronteront dans une demi-finale alléchante mardi soir. Le vainqueur affrontera l’Angleterre ou le Danemark en finale dimanche prochain.

Jorginho a débuté dans chacun des matchs des Azzurri jusqu’à présent cet été, poursuivant son impressionnante forme de club pour son pays.

L’ancienne star de Naples avait également un rôle important à jouer sous Thomas Tuchel alors que Chelsea a terminé la saison en force avec un triomphe en Ligue des champions.

Et après avoir vu son coéquipier faire tourner l’Italie de la même manière qu’il l’a fait à Stamford Bridge, Azpilicueta prévient qu’il est un homme dangereux avec lequel La Roja doit faire face.



Jorginho a impressionné pour l’Italie pendant la compétition (Photo: .)

Azpilicueta a déclaré à Sky Sport Italia: “Nous avons un groupe WhatsApp avec nos coéquipiers de Chelsea, mais ce sera agréable de le revoir sur le terrain.

“C’est pourquoi le football est génial, maintenant nous allons donner le meilleur à nos équipes nationales. Jorginho s’est avéré être un joueur crucial pour l’Italie.

« Il a des qualités importantes, il aime garder le ballon dans ses pieds et contrôler le jeu. Si nous limitons son implication, nous aurons plus de chances de nous qualifier pour la finale.’

Le coéquipier italien de Jorginho, Lorenzo Insigne, a récemment insisté sur le fait que le milieu de terrain devrait être en lice pour le Ballon d’Or plus tard cette année.

