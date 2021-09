Cesar Azpilicueta soutient le « grand joueur » Saul Niguez après des difficultés lors de ses débuts à Chelsea et révèle son espoir de rester à Stamford Bridge « aussi longtemps que je le peux »

in

Cesar Azpilicueta a déclaré que son compatriote espagnol et nouvelle recrue de Chelsea, Saul Niguez, avait juste besoin de temps pour s’adapter après ses débuts décevants contre Aston Villa samedi.

Le milieu de terrain, qui a signé pour l’équipe de Thomas Tuchel de l’Atletico Madrid le jour de la date limite, a été retiré à peine 45 minutes après ses débuts à Chelsea.

.

Saul a été dominé par le jeune de Villa de 20 ans Jacob Ramsey lors d’un premier match difficile en Premier League

Mais Azpilicueta insiste sur le fait que son coéquipier international sera un joueur clé pour les Bleus cette saison.

«Saul est un grand joueur. Je le connais depuis ses jours dans l’équipe nationale », a déclaré Azpilicueta.

« Il a une grande expérience au plus haut niveau avec l’Atletico Madrid en Ligue des champions et, lorsqu’il a signé pour Chelsea, il a eu un peu de stress dans les dernières heures du mercato.

«Il est arrivé dans un nouveau pays, juste des séances d’entraînement sur le terrain, son premier match était contre une bonne opposition et ils étaient très agressifs, donc c’est normal.

getty

La signature estivale de Saul Niguez a fait ses débuts cauchemardesques à Chelsea en Premier League

« Parfois, il faut un peu plus de temps pour s’adapter. Sa réponse a été absolument parfaite. Il a décidé de s’améliorer, il se pose des questions, il veut s’adapter le plus vite possible.

« Certains joueurs ont besoin de plus de temps que d’autres. C’est tout à fait naturel. Il a demandé notre plein appui.

« C’est un excellent ajout. Je suis très heureux de l’avoir dans notre équipe et je suis sûr qu’il continuera à grandir et à aider l’équipe parce que nous avons besoin de tout le monde.

“Je suis sûr qu’il sera un joueur important dans la saison.”

.

La paire sont des coéquipiers internationaux

Quant à son propre avenir, l’Espagnol a déclaré qu’il souhaitait rester à Stamford Bridge aussi longtemps qu’il le pourrait.

“Je n’ai aucune inquiétude”, a ajouté Azpilicueta. « Je me sens pleinement en confiance avec le club depuis mon arrivée.

“Oui, c’est vrai que mon contrat se termine en juin mais je suis juste concentré sur la suite, qui est de m’entraîner, de jouer du mieux que je peux, et tout se réglera tout seul.

« Je n’ai pas besoin de dire quoi que ce soit de plus. Je sens juste que je dois continuer à faire les choses que je fais et tout viendra tout seul.

.

Le défenseur est aimé à Stamford Bridge et ce sera un jour triste quand il partira enfin

“Bien sûr, j’aime être ici, je me sens aimé depuis mon arrivée et, bien sûr, mon objectif est d’être ici aussi longtemps que possible.”

Téléchargez talkSPORT Edge MAINTENANT !

C’est l’application de football gratuite qui vous permet de garder une longueur d’avance sur vos amis avec un contenu court, précis et partageable.