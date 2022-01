César Azpilicueta | TEAMparler

Cesar Azpilicueta pense que Romelu Lukaku sera un succès à Chelsea et a révélé pourquoi Thomas Tuchel était équipé pour faire face à la situation récente.

Lukaku, 28 ans, est maintenant de retour en grâce après s’être excusé pour les commentaires qu’il a faits sur son déménagement à Stamford Bridge. L’international belge a laissé entendre qu’il n’était pas heureux à Chelsea et avait envie d’un retour à l’Inter Milan. Tuchel l’a lâché puis assis pour des entretiens en face à face.

Ils semblaient faire l’affaire, l’attaquant ayant clairement indiqué il s’engage pour la cause des Bleus. Et Azpilicueta a maintenant soutenu son coéquipier pour aller de l’avant et lui rendre la confiance qu’il lui a témoignée.

« Nous préférerions ne pas avoir ce genre de situation, mais une fois que cela s’est produit, nous avons dû y faire face », a-t-il déclaré, selon The Mirror. « Le manager du club prend les décisions, il [Lukaku] s’est excusé auprès des fans et du manager et du club, du conseil d’administration et de tout le monde.

« Maintenant, il cherche à avoir du succès avec l’équipe. Je pense qu’il a clairement indiqué que pour lui, c’était son rêve depuis qu’il était un garçon de jouer pour Chelsea et maintenant la chose la plus importante est de travailler sur le terrain comme il l’a fait aujourd’hui pour aider l’équipe.

Lukaku est retourné dans l’ouest de Londres cet été, les champions d’Europe payant 97 millions de livres sterling pour ses services.

Il a marqué cinq buts dans l’élite en 13 apparitions et Azpilicueta est catégorique, il en emportera beaucoup plus ce trimestre.

« Les objectifs viendront et j’espère que tout le monde deviendra plus fort et pourra avancer à partir d’ici parce que je pense que nous avons tous quatre ou cinq mois très excitants devant nous », a-t-il ajouté.

Azpilicueta soutient Tuchel « la volonté de gagner »

Chelsea a perdu 10 points de retard sur Manchester City. Il est difficile de voir l’équipe de Pep Guardiola abandonner son avance, mais Chelsea a encore beaucoup à jouer en 2021-2022.

La défense de leur titre en Ligue des champions est toujours bien vivante. Et ils ont une avance de 2-0 au match aller sur Tottenham en demi-finale de la Coupe EFL.

Tuchel a remporté de nombreux trophées dans sa carrière de manager. Et Azpilicueta pense en connaître la raison.

« J’ai eu un certain nombre de managers et certains ont été très différents », a-t-il poursuivi. « Tout ce qu’ils ont en commun, c’est cette volonté de gagner. Mais Thomas est quelqu’un de très calme, mais il est aussi très exigeant. Il n’est pas content quand les choses ne vont pas bien.

« Il veut toujours plus – plus de succès. C’est ce qu’il a prouvé avec le succès qu’il a eu et j’espère que nous pourrons en avoir plus à l’avenir. »

