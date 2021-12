Cesar Azpilicueta « très proche » du transfert à Barcelone – rapport

Barcelone aurait conclu un accord de principe pour signer Cesar Azpilicueta sur un transfert gratuit de Chelsea à la fin de la saison.

La nouvelle vient de Gerard Romero qui rapporte qu’Azpilicueta est « très proche » du Barça et a un « accord de principe » à rejoindre à partir de juin.

Romero semble assez confiant quant à l’accord, mais ajoute également que « seuls quelques problèmes personnels peuvent changer le cours de l’opération ».

Azpilicueta est à Chelsea depuis la signature de Marseille en 2021 mais est en fin de contrat à la fin de la saison et capable de négocier avec d’autres clubs à partir du 1er janvier.

L’entraîneur de Chelsea, Thomas Tuchel, a parlé de l’avenir du défenseur avant Noël et ne semblait pas trop inquiet de la situation.

« Je ne vois aucun problème ici. La situation entre Azpi, moi et le club est très claire. Il est notre capitaine », a-t-il déclaré. « Il a toutes les possibilités de rester ici le plus longtemps possible et de devenir la légende qu’il est déjà. C’est un capitaine fantastique et un joueur fantastique. Origine | Métro

Il a également été signalé précédemment qu’Azpilicueta voulait rester et se battre pour sa place à Chelsea malgré l’intérêt de Barcelone. Cependant, il peut y avoir une pierre d’achoppement car on pense qu’Azpilicueta souhaite un contrat plus long que l’accord d’un an proposé.

Pendant ce temps, Xavi serait un grand fan d’Azpilicueta et son statut d’agent libre est évidemment un plus en raison des problèmes financiers du club.