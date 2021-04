César Bono annonce la fin de son mariage après avoir subi des violences verbales – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

César Bono, acteur et comédien mexicain, a révélé qu’en raison de problèmes survenus lors de cette pandémie de coronavirus, le covid-19, leur histoire d’amour a pris fin.

Il a déclaré qu’il était séparé de sa femme Patricia Castro depuis quelques mois, car peu importe combien il a lutté pour sauver son engagement, certaines attaques verbales ont fini par saper son mariage. Qu’est ce qui s’est passé? Nous vous disons ce que le célèbre a communiqué.

Dans une interview à Sale el Sol, César Bono a déclaré que la fin de son mariage était survenue en raison de certains problèmes survenus après la mort d’un proche du coronavirus, le covid-19.

L’acteur a déclaré qu’ils ne pouvaient pas se débarrasser de la grande douleur de cette mort, ce qui les a obligés à rester à la moitié du voyage.

«Oui, a-t-il terminé, je ne veux blâmer rien ni personne, mais la douleur de certains décès a dû faire beaucoup pour ne pas pouvoir se débarrasser de cette grande douleur, de cette grande absence et donc au lieu d’aller de l’avant nous Je suis resté au milieu de Mon ex-femme et moi avons voyagé », a expliqué César Bono dans l’émission Sale el Sol.

Le célèbre homme a clairement indiqué que ce n’était pas le manque d’amour qui les avait amenés à rompre le lien du mariage, mais le fait qu’ils avaient cessé de l’aimer.

«Non, dans mon cas non, j’aimais mes ex-femmes, j’aime les mères de mes enfants, avec chacun d’eux deux fils, deux filles avec un et deux fils avec l’autre, et je les aime, et j’aime à mes enfants et j’aime mes petits-enfants, mais ensuite ils arrêtent de vous aimer et c’est la vie », a-t-il révélé.

Il a également assuré que pour sauver sa relation amoureuse, il s’était battu jusqu’au bout. Cependant, c’est la violence contre lui qui a tout brisé.

«Ils ont vu que je me battais, je me suis battu jusqu’à ce qu’il y ait eu beaucoup d’attaques, beaucoup de problèmes et je ne pouvais plus, c’est-à-dire que je me suis battu jusqu’à ce que je ne puisse plus, je n’ai pas abandonné la bataille plus tard.

Il y avait des obstacles que l’on ne passait pas et quand on ne passe pas d’obstacle on tombe dans le non-sens de la violence, des choses, de la violence verbale qu’en fin de compte c’est pareil, c’est pareil s’il te frappe avec la canne ou vous dit quelque chose, vous offenser vous ou votre famille », a-t-il conclu.

