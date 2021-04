César Bono confirme sa séparation d’avec sa femme en raison de violences verbales

Lorsqu’on lui a demandé si c’était un manque d’amour qui avait causé cette situation avec son désormais ex-partenaire, le premier acteur a commenté: «non, dans mon cas non, j’aimais mes ex-épouses, j’aime les mères de mes enfants, avec chacune d’entre eux deux fils, deux filles avec un et deux fils avec l’autre, et je les aime, et j’aime mes enfants et j’aime mes petits-enfants, mais ensuite ils arrêtent de vous aimer et c’est la vie.

César Bono et sa femme, Patricia Castro. (Agence mexicaine)

Plus tard, Bono a assuré qu’il avait tout fait de sa part pour éviter cette séparation. “Ils ont vu que je me battais, je me suis battu jusqu’à ce qu’il y ait eu beaucoup d’agressions, beaucoup de problèmes et je ne pouvais plus, c’est-à-dire que je me suis battu jusqu’à ce que je ne puisse plus, alors je n’ai pas abandonné la bataille.”