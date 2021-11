César Bono se souvient d’Octavio Ocaña et d’une farce qu’il a faite

Octavio Ocaña, César Bono raconte sa farce la plus drôle | Instagram

Quatre semaines après le départ d’Octavio Ocaña, certains collègues de la série voisine continuent de se souvenir affectueusement de lui, notamment César Bono se souvient l’une des farces que je faisais quand j’étais enfant.

Malheureusement, les plans de la célèbre série pour avoir deux saisons supplémentaires n’ont pas pu être reportés, ils ont donc dû continuer avec ou sans Octavio OcanaMalgré cela, les acteurs et peut-être certains techniciens de production se souviennent encore de lui avec beaucoup d’affection et même de douleur.

S’agissant de l’un des jeux les plus douloureux du show-business, en raison de la soudaineté et surtout en raison des incohérences de l’affaire, les enquêtes sur l’affaire se poursuivent.

Cela peut vous intéresser : Adamari López danse la lambada avec une jolie combinaison orange

Laissant un peu de côté les tristes nouvelles, nous nous concentrerons sur les choses positives et les bons souvenirs que le jeune Octavio nous a laissés, surtout quand il était un enfant qui a réussi à vous faire sourire plus d’un avec les occurrences de son personnage, qui n’était sûrement pas loin d’une grande partie de sa vraie vie.

Octavio Ocaña, César Bono raconte sa farce la plus drôle | Instagram octavioocaa

Bono mentionne que le jeune interprète du personnage de son fils « Benito Rivers » avait un talent naturel pour la comédie, il se souvenait avec émotion d’un sottises ce qui était apparemment quelque chose de récurrent chez lui, peut-être qu’on lui a pardonné d’être juste un enfant.

Le mal qu’Octavio Ocaña a fait le plus dans son enfance

L’acteur qui a donné vie à Frankie Rivers, le père de Benito, a mentionné que la célèbre phrase « Je ne veux pas être acteur » qu’Ocaña a inventée et a réussi à se l’approprier, il l’a donc appliquée à plus d’une occasion lorsqu’il était un enfant.

Se souvenant d’une occasion où il devait enregistrer une scène avec César, tout le monde est devenu fou parce que l’enfant « s’est perdu » et ils ne pouvaient pas le trouver, son père était toujours le plus inquiet alors il est allé le chercher dans tous les couloirs de la société Televisa, car les enregistrements ont été arrêtés à cause de lui.

A sa grande surprise, il l’a trouvé en train de jouer au foot avec des techniciens, et quand il lui a dit qu’il devait aller enregistrer le petit garçon, il a répondu qu’il ne voulait pas être acteur, sans aucun doute. Octavio Ocana Il a réussi à gagner l’affection de tous ceux qui l’ont connu depuis qu’il n’était qu’un enfant.

Il a dit lui-même qu’à une occasion il avait également arrêté les enregistrements, parce qu’il jouait au football dans le forum et quand il a tapé dans le ballon, il a heurté une lampe qui est tombée et a fini par se briser, donc les enregistrements ont dû s’arrêter pendant longtemps.