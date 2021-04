Cesar Castro quitte EXATLON 5. Quel est le problème avec lui?

Telemundo Cesar Castro fait partie de l’équipe Contendientes.

La cinquième saison d’Exatlon United States se poursuit avec beaucoup de polémiques, mais aussi de nombreuses blessures, une situation particulière qui a déjà coûté à de nombreux athlètes de rester dans la compétition, appelée «La plus féroce de la planète».

Cesar Castro: un guerrier plein de rêves

Le dernier blessé qui a dû quitter la cinquième saison d’Exatlon United States pour se concentrer sur son rétablissement est Cesar Castro, qui jusqu’à aujourd’hui faisait partie de l’équipe Contendientes. Le Mexicain de 23 ans a une histoire d’inspiration unique qui fait de lui une idole non seulement pour ses compétences athlétiques, mais aussi pour être un exemple de force et de concentration sur la réalisation de tous ses rêves.

Avant de rejoindre Exatlon USA au sein de l’équipe Contendientes, Cesar vivait dans sa voiture, travaillant dur pour réaliser son rêve d’aller à l’université, avec une bourse pour ses prouesses dans le football américain.

Blessures: le protagoniste le plus redouté d’Exatlon États-Unis

Mais le rêve de Cesar Castro d’aujourd’hui 9 avril 2021 a été brusquement freiné. Le jeune homme pendant des semaines a ajouté à la longue liste de blessés par un coup sévère à l’épaule qui l’a tenu hors de circulation pendant plusieurs jours, et dans le rapport médical fourni par le présentateur du concours, ce que Castro craignait le plus a été rapporté. Vous devez quitter Exatlon USA et vous concentrer sur votre rétablissement.

Cesar rejoint une liste croissante d’athlètes blessés, et pire encore, dans la pilule amère que représente une blessure, c’est le fait que ces blessures ont à plusieurs reprises été la cause de ces athlètes qui ont dû quitter la compétition, car leurs temps de récupération ne sont pas compatible avec les lignes directrices imposées par la production du programme.

Un athlète qui aurait dû quitter la compétition est Mack Roesch, la soi-disant «Machine» de Tampa Florida, un ancien guerrier de la Team Famosos, qui est déjà chez lui concentré sur son amélioration rapide.

Maintenant, dans Team Contendientes, la situation a été bien pire car trois athlètes ont quitté les sables de la République dominicaine pour pouvoir récupérer et s’améliorer. En premier lieu, Andrea Neria, qui a été blessée dans les premières semaines de la compétition et à partir de là, n’a plus pu faire de passe, Jomarie Martínez, qui a également dû partir et maintenant ils sont rejoints par Cesar Castro.

Une athlète qui a également été blessée pendant plusieurs semaines mais si elle revenait était “La Pantera” Denisse Novoa, qui est impliquée dans une autre polémique car elle serait justement l’une des athlètes expulsées de la compétition pour une infraction à ses règles strictes.

L’adieu émotionnel à Cesar Castro

Un arrêt visiblement ému, quand il a reçu la nouvelle du présentateur Frederik Oldenburg, il s’est effondré émotionnellement, mais il n’a eu que des mots de gratitude pour Exatlon United States (ce qu’il a appelé «une expérience incroyable), et pour chacun de ses collègues, mais il a tout laissé entre les mains de Dieu et assuré que si c’est sa volonté, il reviendrait à une autre saison sans réfléchir. Ne manquez pas la vidéo ici!

