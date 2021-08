Cesar Iban Torres aurait assassiné Aimee Guadalupe Garcia dans le crash ⋆ 10z viral

Un homme aurait volontairement écrasé son SUV contre un semi-camion alors qu’il conduisait sa famille. Les quatre enfants ont survécu et l’un d’eux aurait dit à un parent que leur mère était décédée après s’être battue avec le suspect au-dessus du volant.

César Iban Torres, 31 ans, fait face à un chef d’accusation de meurtre au premier degré après Aimée Guadalupe Garcia, 25 ans, est décédé dans la collision de jeudi, selon NBC Los Angeles. L’âge des enfants varie de 8 ans à 18 mois. Le conducteur de la grande plate-forme a également survécu à l’accident.

L’accident à contresens a fermé les voies de la 101 Freeway à Encino, en Californie. Un SUV blanc est entré en collision tête première dans un semi-camion près de l’autoroute 405, a déclaré le service d’incendie de Los Angeles dans un rapport de la KABC.

le frère de Garcia Juan Zavala a déclaré au média que Torres l’avait appelé quelques heures avant l’accident et avait fait des déclarations troublantes. Torres a affirmé que le gouvernement était après lui, a-t-il dit.

“‘Si je disparais et que les garçons disparaissent, vous savez qui l’a fait”, a déclaré Torres selon Zavala. “Je me dis ‘De quoi parles-tu.’ Et il a dit que Dieu lui avait parlé et qu’il devait donner sa famille à Dieu, et je me suis dit ‘Non, de quoi parlez-vous ? Revenir.'”

Après l’accident, l’un des garçons a déclaré que Garcia s’était battu avec Torres pour le contrôle du volant, a déclaré Zavala. Garcia a réussi à dégager le SUV mais Torres l’a reculé, selon cette histoire.

“Il a dit:” Maman nous a sauvés “, et cela m’a brisé le cœur”, a déclaré Zavala.

Torres aurait combattu des membres de la California Highway Patrol après l’accident. Comme on le voit dans la vidéo ci-dessus, les autorités ont semblé monopoliser le conducteur. Torres fait également face à un chef d’accusation de résistance à l’arrestation.

Zavala a dit qu’il aurait aimé pouvoir aider.

“Vous êtes responsable d’avoir pris la vie de ma sœur et d’avoir laissé vos enfants sans mère ni père”, a-t-il déclaré dans un message à Torres, selon NBC Los Angeles. « Dieu merci, je suis ici en bon oncle et en bon frère aîné. Je vais prendre la responsabilité de mes neveux parce que c’est ce que ma sœur voulait faire.

Il existe un GoFundMe pour payer les funérailles de Garcia. La campagne a permis d’amasser plus de 17 800 $ lundi matin.

[Screenshot via KABC]

