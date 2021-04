Le célèbre présentateur de programmes dédiés aux soins et à la formation des chiens ne cherchait pas la célébrité, l’argent ou le pouvoir lorsqu’il a quitté le Mexique pour s’installer aux États-Unis.César Millán révèle qu’il voulait étudier la médecine vétérinaire et rêvait de devenir professionnel dans ce pays. La vie lui réservait aussi du succès … et beaucoup.