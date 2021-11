César Núñez fait ses adieux en tant que champion d’Espagne

César Núñez a fait ses adieux à la boxe ce samedi à Pampelune, sa ville, et avant la sienne. Il l’a fait en tant que champion d’Espagne des mi-lourds après avoir battu, par décision unanime (triple 96-93), Eusebio Arias. Le Navarrais de 36 ans l’avait déjà prévenu dans le précédent, ce pourrait être sa dernière danse. « Dans le coin, ils m’ont demandé de donner un peu plus, mais j’ai remarqué que c’était juste. J’ai tout donné et quand j’ai fini, j’ai su que c’était le dernier », a-t-il déclaré dans LaLiga Sports. Il y va avec un National au milieu et un autre chez les mi-lourds. De plus, il a combattu aux États-Unis, en Allemagne et en Italie dans des procès importants. Sa carrière dans la boxe de location a été brève (six ans), mais très intense.

Le combat contre Arias était très serré. Les deux s’entendaient bien en termes de styles et cela a entraîné la clôture du procès. Ils sont restés au centre du ring et là, ils ont obtenu leur travail. Arias a tenté d’imposer son envergure et ne s’attendait pas à la courte distance. Núñez voulait combler les lacunes et connecter ses mains puissantes. Le visiteur a mis plus de travail et la force locale. Cette variété a suscité des doutes chez les juges. Après quatre tours, ils étaient avec le duel à égalité et au huitième, Arias avait un point d’avance.

Savoir qu’il descendait a stimulé Núñez, et dans ce huitième tour, il a porté le coup qui a changé le procès. Avec un crochet droit, il a blessé Arias. Le visiteur, intelligemment, a posé son genou au sol. Il l’avait blessé et avant d’accumuler les coups qui ont arrêté le procès Il décida de s’arrêter, de reprendre son souffle et de continuer. Pqu’à elle, le changement de tiers était servi. Núñez a continué à frapper fort et Arias n’a pas réussi à obtenir le rythme qu’il avait mis. Cela a décanté les cartes et donné à ‘Bam Bam’ Núñez une retraite en tant que champion.

Jairo Noriega démarre du bon pied son chemin dans le mini fly

Ce samedi, une soirée a également été jouée à Torrejón de Ardoz qui avait comme plat principal le Light Fly WBC Argent. Jairo Noriega, champion de l’Union européenne de mouche, a fait ses débuts dans la division et l’a fait d’une manière imbattable : il a balayé Nohel Arambulet Jr.. Il l’a battu par décision unanime (triple 100-89) pour entamer son chemin vers la Coupe du monde. Pour sa part, Myriam Gutiérrez est revenu après avoir perdu contre Katie Taylor il y a un an. Elle a affronté la Serbe Ivanovic, à qui elle a remporté une décision unanime après avoir été très bonne. Pendant ce temps, Damián Biacho n’a pas boxé comme prévu lorsque sa défense du Championnat d’Espagne a été annoncée le 3 décembre lors de la soirée que Matchroom organise à Bilbao.