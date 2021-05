César Santa Ana fait ses adieux à son personnage dans Luis Miguel: la série – El Sol de México

Le dimanche 23 mai, l’avant-dernier chapitre de Luis Miguel: La série est sortie, ce qui a révélé plus de problèmes entre le chanteur et son manager dans les années 90, Alex McCluskey. L’acteur César Santa Ana, chargé de donner vie à ce dernier, a déclaré que bien qu’il y ait eu des problèmes dans sa relation de travail, lui et le public peuvent apprécier la loyauté qu’il a toujours entretenue.

“Un peu de la sincérité et de l’engagement qu’il avait avec son artiste, qui était Luis Miguel. La question de la fidélité qu’il avait avec lui est ce que les gens pouvaient apprendre de lui. Parce que le chanteur lui a tourné le dos à plusieurs reprises, et il ne l’a pas fait. ne fais pas confiance à ce qu’il disait », a commenté l’acteur.

L’acteur est très reconnaissant d’avoir eu l’opportunité de participer à une histoire qui a mis en lumière la vie d’une figure aussi importante de la musique espagnole, qu’il considère comme un artiste comme peu d’autres.

Cependant, César reconnaît que l’absence de Luis Rey (le père du chanteur, décédé à la fin de la première saison) peut avoir influencé pour que ces nouveaux chapitres n’aient pas été aussi commentés sur les réseaux sociaux, comme cela s’est produit dans le précédent épisode, lorsque chacun Dimanche, il y avait au moins deux «sujets tendance» liés à la série.

▶ ️ Restez informé sur notre chaîne Google Actualités

“L’événement était aussi ce que Luisito Rey a fait. Son rôle était également dû au problème du père”, de sorte qu’avant il y aurait plus de mèmes et plus de commentaires de la part des gens. «Maintenant, ils continuent aussi à parler de nous, nous sommes de ce côté, nous sommes également intéressés par les personnes qui répondent au travail qui a été fait», a-t-il conclu.

Le dernier épisode de Luis Miguel: la série sera disponible ce dimanche 30 à partir de 19h00 sur Netflix.