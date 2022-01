Cesare Maldini, Paolo Maldini et Daniel Maldini

Bienvenue dans Last Word sur la série « Familles dans le football » de Football. Au cours des prochaines semaines, nous jetons un coup d’œil aux frères et sœurs, aux cousins ​​​​et même aux parents et aux enfants qui ont joué au beau jeu. Certains ont joué des finales de coupe ensemble tandis que d’autres ont joué dans des camps opposés. Aujourd’hui, nous nous concentrons sur Paolo Maldini, avec son père Cesare et son fils Daniel.

Les familles dans le football : Paolo Maldini et l’héritage familial à l’AC Milan

Paolo Maldini

Le défenseur italien Paolo Maldini deviendra l’un des plus grands défenseurs du football de tous les temps. L’arrière central gauche a passé toute sa carrière à l’AC Milan et a été un pilier de l’équipe nationale italienne pendant 14 ans.

Né dans la capitale italienne, Paolo a suivi les traces de son père en rejoignant l’AC Milan en tant que jeune joueur. Il a remporté la Coppa Italia Primavera avec l’équipe de jeunes en 1894/85 et a fait ses débuts seniors pour les Rossoneri la même saison, à l’âge de 16 ans.

La saison suivante, le jeune défenseur adopte le maillot numéro trois, qui était auparavant porté par son père Cesare.

S’étant imposé comme un habitué de l’équipe première, Maldini a remporté son premier trophée à la fin de la saison 1987/88 en remportant le Scudetto. Ce serait le premier des sept titres de champion que le défenseur remporterait pendant son séjour à San Siro.

Maldini a également remporté une Coppa Italia, cinq titres de Supercoppa Italiana, cinq Championnats d’Europe, quatre Super Coupes de l’UEFA, deux Coupes intercontinentales et une Coupe du Monde des Clubs de la FIFA.

Individuellement, Paolo a remporté de nombreux succès tout au long de sa carrière et a également terminé troisième au Ballon d’Or 1994 et 2003 respectivement.

Pour l’Italie, Paolo Maldini a été sélectionné 126 fois – un record qui a ensuite été battu par Fabio Cannavaro et Gianluigi Buffon. Il a été capitaine des Azzuri pendant huit ans pour un total de 75 matches internationaux. Bien qu’il n’ait pas réussi à remporter un tournoi majeur avec l’Italie, Maldini a atteint la finale de la Coupe du monde 1994 et de l’Euro 2000 ainsi que la demi-finale de la Coupe du monde 1990 et de l’Euro 1988.

Après avoir disputé 902 apparitions avec les Rossoneri en 25 ans, il détient également le record du joueur du club avec le plus d’apparitions.

César Maldini

Né à Trieste, Cesare Maldini a gravi les échelons avec son club natal, Triestina. Le défenseur a passé deux saisons avec le club de Serie A.

Il a déménagé à Milan en 1954 et a connu beaucoup de succès. Il a remporté le titre de Serie A à quatre reprises, ainsi qu’une Super Coupe d’Europe et une Coupe de Latino. Il a fait 399 apparitions pour les Rossoneri avant de rejoindre Turin, où il passera une saison avant sa retraite.

Bien qu’il n’ait fait que 14 apparitions seniors pour l’Italie, Cesare remportera le Championnat d’Europe des moins de 21 ans de l’UEFA en 1992, 1994 et 1996 en tant que manager. Son bilan de gestion a également été excellent au niveau national, remportant la Coupe des vainqueurs de coupe européenne et la Coupe d’Italie lors de la saison 1972/73.

Daniel Maldini

Fils de Paolo et petit-fils de Cesare, Daniel Madini n’a pas tout à fait suivi les traces de ses prédécesseurs. Au lieu de devenir défenseur, le jeune italien a décidé de jouer comme attaquant. Cependant, comme sa famille, Daniel s’avère pour l’AC Milan.

Le joueur de 20 ans est devenu la troisième génération à représenter les Rossoneri, après avoir passé dix ans dans la formation des jeunes avec le club de la capitale.

Il a fait ses débuts seniors en 2020 avant de devenir remplaçant contre Liverpool en Ligue des champions plus tôt cette saison. Une semaine plus tard, l’attaquant a commencé et a marqué pour la première fois lors d’une victoire 2-1 sur Spezia.

Daniel a marqué 19 fois en 41 apparitions pour Milan Primavera avant d’en ajouter 13 en 28 pour l’équipe U23. Au niveau supérieur, l’attaquant a a ajouté un but en 19 sorties.

Daniel a également un frère aîné nommé Christian. Défenseur comme son père et son grand-père, il est lui aussi passé par l’académie des jeunes de l’AC Milan mais a passé toute sa carrière dans les ligues inférieures.

Faits intéressants

Avant d’annoncer sa retraite, Paolo Maldini a déclaré qu’il ne se lancerait pas dans l’entraînement. Cependant, lorsque l’ancien manager de l’AC Milan Carlo Ancelotti a pris le poste à Chelsea, Maldini aurait rencontré le propriétaire Roman Abramovic pour discuter d’un rôle d’entraîneur, mais le défenseur l’a refusé.

Non seulement Paolo était l’un des meilleurs défenseurs du football mondial, mais il était également extrêmement talentueux au tennis. En 2017, il s’est qualifié pour l’Aspria Tennis Cup à Milan, un tournoi professionnel de l’ATO Challenger Tour. Cependant, lui et son partenaire de double Stefano Landonio ont été éliminés au premier tour.

