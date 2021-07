Cesc Fabregas a joué sous les ordres de Pep Guardiola, Arsene Wenger et Jose Mourinho et espère maintenant entrer dans la direction alors que l’ancienne star d’Arsenal, Chelsea et Barcelone parle de la vie après Monaco

in

Cesc Fabregas a révélé qu’il souhaitait un jour devenir entraîneur de football dans une conversation exclusive avec talkSPORT.

Le milieu de terrain a connu une brillante carrière jusqu’à présent, ayant joué pour certains des plus grands clubs européens sous la direction des meilleurs entraîneurs du monde à Arsenal, Barcelone et Chelsea.

Fabregas a commencé sa carrière de joueur professionnel en apprenant d’Arsène Wenger

Il a remporté deux titres de champion (Premier League et LaLiga), deux FA Cups ainsi que la Copa del Rey, qui est la version espagnole de la compétition.

Fabregas a également connu un énorme succès avec l’équipe nationale espagnole, ayant fait partie de leurs équipes qui ont remporté la Coupe du monde 2010, ainsi que l’Euro 2008 et l’Euro 2012.

Fabregas a eu une carrière que beaucoup de joueurs lui envieront, mais quelle est la prochaine étape pour lui ?

Il exerce actuellement son métier au club français de Monaco mais à 34 ans, il ne tardera pas à penser à raccrocher ses crampons.

Et lors d’une conversation avec Darren Bent pour son émission Boot Room, Fabregas a admis qu’il avait quelques réflexions sur ce qu’il allait faire ensuite.

Cesc Fabregas honore

Arsenal: FA Cup, Bouclier communautaire

Barcelone: Liga, Copa del Rey, Supercoupe d’Espagne, Supercoupe, Coupe du monde des clubs

Chelsea: Premier League x2, FA Cup, Coupe de la Ligue

Espagne: Coupe du monde 2010, Euro 2008, Euro 2012

Individuel: Ballon d’or de la Coupe du monde des moins de 17 ans, Soulier d’or de la Coupe du monde des moins de 17 ans de la FIFA, Joueur d’or du Championnat d’Europe des moins de 17 ans,

Bravo Award, Golden Boy, Équipe UEFA de l’année x2, Joueur du mois de Premier League x2, Joueur Arsenal de la saison x2, Jeune joueur PFA de l’année, Équipe PFA de l’année x2, Équipe européenne des médias sportifs de l’année x3 , Championnat d’Europe Équipe du Tournoi x2, FIFA FIFPro World XI 5ème équipe

Concernant la perspective de devenir entraîneur, Fabregas a déclaré : « C’est quelque chose qui est en moi depuis longtemps, c’est quelque chose que j’aimerais essayer.

« Les gens me disent que je suis fou parce qu’après une longue carrière et tant de pression, entrer dans le management c’est peut-être encore plus de pression !

Les fans d’Arsenal adoreraient voir Fabgreas faire son retour. Peut-être qu’il pourrait devenir leur manager un jour

« C’est quelque chose que j’aime, je veux essayer. J’apprends, j’étudie, j’écoute de nombreuses personnes différentes et dans le football, vous continuez toujours à apprendre tous les jours, donc j’en suis heureux.

Il ne fait aucun doute qu’en cours de route, il aura ramassé quelque chose, ayant joué sous Arsène Wenger lorsqu’il a percé à Arsenal et plus tard joué pour le héros de l’enfance Pep Guardiola à Barcelone.

Il a également travaillé avec Jose Mourinho et Antonio Conte à Chelsea.

Fabregas a déclaré plus tôt cette année qu’il n’envisageait pas de se retirer pour le moment, insistant sur le fait qu’il verrait son contrat avec Monaco, qui expire en juin 2022.

Fabregas a également joué sous Guardiola, considéré comme le meilleur du monde