Cessation de compensation de la TPS – deviendra-t-elle une caractéristique permanente?

Par Sachin Menon

En vue d’inaugurer la mère de toutes les réformes économiques en Inde, à savoir la taxe sur les produits et services, le ministre des Finances de l’époque, Arun Jaitley, avait accepté ce que certaines sections de la société peuvent considérer comme une demande déraisonnable des États. Une promesse a été faite de compenser la perte de revenus due à l’introduction de la TPS qui pourrait être subie par les États, compte tenu de la perception des taxes de 2015-16 comme année de base et d’une croissance assurée de la perception des taxes d’année en année à 14% pour le prochain cinq ans qui se termine le 30 juin 2022. À laquelle, les États voulaient une assurance, base des dispositions appropriées selon la Constitution de l’Inde. Cette demande a finalement été satisfaite. Par la suite, la loi de 2017 sur la TPS (compensation) a été introduite avec effet au 1er juillet 2017, prélevant principalement une taxe supplémentaire sur les produits de luxe et d’inaptitude pour financer l’écart entre les revenus réels et promis à titre de compensation.

C’était un fait que dans la plupart des cas, sous l’ancien régime de TVA, les recettes de l’État augmentaient rarement de manière cohérente à 14%. Cependant, les choses se sont déroulées comme prévu au cours des années 2017-18 et 2018-19, car la redevance nette de compensation collectée était supérieure à la compensation qui devait être versée aux États. Cependant, depuis 2019-2020, il y a eu une tendance inverse qui est attribuable à la baisse des revenus qui a entraîné une augmentation des exigences de compensation en raison du fait que le taux de croissance projeté de 14% en glissement annuel était irréaliste.

Le Conseil de la TPS a dû délibérer si une compensation devait être versée aux États en raison de la baisse des revenus en raison de Covid-19, car la loi prévoyait une compensation pour les pertes résultant de la mise en œuvre de la TPS et non dues à une « loi de Dieu ». Covid-19 était un coup de tonnerre. Après une délibération détaillée et une évaluation de diverses options, le Conseil de la TPS, lors de sa 41e réunion, a recommandé que la partie du déficit attribuable à Covid-19 puisse être comblée par un emprunt d’environ Rs 1,59 lakh crore avec le soutien du gouvernement central. .

Réalisant qu’il est peu probable que la taxe d’indemnisation sur la perception de la TPS augmente de 14 % en glissement annuel après juin 2022, certains États ont exprimé le souhait de maintenir la taxe d’indemnisation de la TPS pendant une période supplémentaire. Cela soulève la question de savoir si la taxe sur l’indemnisation de la TPS deviendra un élément permanent du régime de la TPS ou si elle devrait être supprimée après sa période initiale de cinq ans.

Dans ce contexte, il est important de noter que l’article 18 de la loi de 2016 sur la Constitution (cent et premier amendement) prévoit l’octroi d’une indemnisation aux États pour la perte de revenus en raison de l’introduction de la TPS pour une période de cinq ans ; tandis que la TPS Cess Act prévoit une indemnisation pour une période de cinq ans ou pour une période qui peut être prescrite sur les recommandations du Conseil. Ainsi, pour que la période de transition susmentionnée soit prolongée, il semble qu’un amendement soit nécessaire à la fois dans la Constitution et dans la Cess Act, 2017.

Cependant, l’article 270 qui traite des « Impôts perçus et répartis entre l’Union et les États » habilite le Parlement à percevoir des impôts dans un but déterminé en vertu d’une loi qu’il a adoptée. Par conséquent, d’après la langue de l’article, il peut être interprété que même en l’absence de toute disposition pour l’extension de la période de cinq ans (conformément à la loi sur l’amendement de la Constitution), le Parlement peut toujours adopter une loi pour le prélèvement et perception de la redevance indépendamment de la disposition constitutionnelle. Il sera crucial de voir le tracé, s’il est adopté par le gouvernement, aboutir à la perception d’une pseudo TPS à jamais sous forme de cess.

Après la 45e réunion du Conseil de la TPS qui s’est tenue récemment, le ministre des Finances a précisé que la perception de la Cess d’indemnisation au-delà de juin 2022 jusqu’en avril 2026 serait épuisée en remboursement des emprunts pour les exercices 2020-21 et 2021-22. Ainsi, il est possible que le prélèvement de la taxe soit étendu pour couvrir non seulement le manque à gagner mais aussi les intérêts des emprunts, ce qui n’était pas envisagé auparavant.

Cependant, une loi qui est introduite dans un but précis pour une période limitée en vertu d’une disposition constitutionnelle, ne devrait pas devenir un élément permanent du système de la TPS et les États devraient explorer d’autres voies pour générer des revenus sans recourir à un tour de passager sur la loi sur la TPS .

L’auteur est associé et responsable national de la fiscalité indirecte, KPMG en Inde, avec le soutien de Santosh Sonar, expert-comptable.

Les opinions exprimées sont personnelles