Cessez-le-feu indo-pakistanais et résolution du problème du Cachemire

Par Farooq Wani,

Le cessez-le-feu actuel entre l’Inde et le Pakistan a surpris tout le monde non seulement dans ces deux pays, mais dans le monde entier. Le fait que les deux États nucléaires aient accepté de mettre fin aux échanges de tirs le long de la ligne de contrôle (LoC) et de la frontière internationale (IB) est un grand soulagement pour ceux qui craignent que la tension actuelle ne dégénère en une situation déplorable.

Entretiens tenus par le directeur général des opérations militaires respectif [DGMOs] des deux pays ont convenu de mettre fin aux violations du cessez-le-feu sur le COL. Cette décision mettra fin aux victimes civiles et créera un environnement plus propice aux pourparlers et aux négociations de paix. Le cessez-le-feu a été largement salué par le public national et étranger et a été considéré comme une étape positive dans le calcul global de la sécurité en Asie du Sud, en particulier lorsque la région subit des tensions résultant de la flexion musculaire de la Chine pour établir son ascendant régional dans le sous-continent.

La désescalade le long de la LoC réduira également les énormes dépenses engagées par les armées des deux pays et les économies ainsi réalisées pourraient être utilisées à des fins lucratives pour le travail de développement et la réduction de la pauvreté. Cependant, même s’il s’agit d’un accord bilatéral, il y a aussi la possibilité d’un coup de pouce dans cette direction venant de la Chine puisqu’elle veut maintenant jouer un rôle dominant dans le «spectre de la reprise économique mondiale» et aimerait éviter les problèmes acrimonieux concernant ses colonies. comme le Pakistan. Tout est dit et fait, Pékin peut après tout, se permettre de changer de piste en un clin d’œil!

Si nous entrons dans l’histoire, il y a eu de nombreuses violations du cessez-le-feu le long de la LoC et de l’IB, mais elles n’ont jamais provoqué de guerre. Pourtant, l’Inde et le Pakistan ont mené des guerres à grande échelle en 1965 et 1971 – la première était due à la tentative avortée du maréchal Ayub Khan d’annexer le Cachemire en utilisant son armée régulière déguisée en « razakars » (volontaires civils) et la seconde par le général Yahya Khan. dans le but de sauver le Pakistan oriental de l’époque de son indépendance. Il est donc difficile de dire avec certitude si ce cessez-le-feu durera jusqu’à ce que tous les problèmes, y compris le différend du Jammu-et-Cachemire, soient résolus une fois pour toutes.

Les spéculations abondent sur le fait que ce cessez-le-feu n’a eu lieu qu’en raison de la pression extérieure et la justification de ce point de vue est que si les deux pays reprennent le commerce de la LoC, cela donnera un élan à l’économie brisée du Pakistan en raison de Covid-19 et ce sera au moins freiner (sinon éliminer) l’infiltration de militants dans J&K. Logiquement parlant, les avantages globaux pour la population résidant dans les zones frontalières ainsi que dans l’arrière-pays devraient agir comme un moyen efficace contre toute mésaventure. Les Think Tanks estiment que le bon sens aurait pu prévaloir entre les pays pour appliquer ce cessez-le-feu, car il s’avérerait bénéfique pour les relations indo-pakistanaises – à la fois maintenant et à l’avenir.

Il est fort possible qu’en ce qui concerne les pourparlers qui ont abouti au cessez-le-feu, outre la pression de Pékin, la décision d’Islamabad a peut-être aussi été motivée par la nécessité de gagner les faveurs de Washington et d’impressionner le GAFI, qui a maintenu le Pakistan sur sa « liste grise » ‘jusqu’en juin de cette année. Puisque la mascarade pakistanaise de cibler des terroristes de «toutes couleurs et toutes couleurs» a été rejetée par le GAFI, il n’a d’autre choix que de faire tout son possible pour essayer de sortir des conséquences économiquement désastreuses de figurer sur la liste grise de ce chien de garde international du financement du terrorisme. .

L’Inde ne peut se permettre de mettre de côté la réalité selon laquelle le Pakistan a toujours été un voisin méfiant et, par conséquent, la meilleure option est de rester optimiste quant au succès éventuel de l’initiative de cessez-le-feu tout en restant vigilant. Cela ressort clairement de l’affirmation du commandant de l’armée du Commandement du Nord, le Lt Gen YK Joshi: «Je veux assurer que ce cessez-le-feu n’aura aucune incidence sur les opérations contre-militantes et que nous maintiendrons notre vigilance.» Par conséquent, «la responsabilité de créer un environnement propice à de nouveaux progrès» n’appartient pas à l’Inde comme le suggère Imran Khan, mais au Pakistan, car toute provocation de la part des forces pakistanaises entraînera de fortes représailles de la part de l’armée indienne.

Ayant servi en tant qu’attaché de défense de l’Inde en Chine, le lieutenant général Joshi comprend bien les manœuvres de Pékin, ce qui ressort de sa gestion mature de la situation qui a conduit au désengagement des troupes indiennes et chinoises dans l’est du Ladakh. Sur le plan politique également, le Gouvernement indien a géré cette crise avec aplomb, gagnant le soutien de la communauté internationale et le Pakistan, qui tentait de pêcher dans des eaux troubles, s’est peut-être rendu compte que s’il continuait à faire preuve d’animosité contre l’Inde, il pourrait lui aussi faire face à l’isolement mondial. Ainsi, les développements au Ladakh pourraient bien être l’un des facteurs derrière la décision d’Islamabad de conclure l’accord de cessez-le-feu.

La question importante qui se pose est «quels sont les enjeux pour le Pakistan ici?» La réponse se trouve dans la règle fondamentale des relations internationales dans laquelle chaque État poursuit ses propres intérêts. Ainsi, alors que la question du Cachemire peut figurer en bonne place sur l’agenda d’Islamabad, le Corridor économique Chine-Pakistan (CPEC), qu’il considère comme un «changeur de jeu» qui permettra de réparer l’économie en difficulté du pays est bien plus important. En conséquence, un environnement pacifique créé par l’apaisement des tensions sino-indiennes et l’acrimonie indo-pakistanaise sur la LoC aidera à détourner les ressources pour accélérer les projets du CPEC.

Enfin, l’administration Biden soulignant l’importance d’un Afghanistan stable et avec le Pakistan reconnaissant l’importance de l’Inde dans le processus de dialogue, Islamabad n’a d’autre choix que de cesser les hostilités avec l’Inde. Cependant, Islamabad ne doit pas renoncer à sa position initiale sur le Cachemire et au lieu de miser sur la communauté internationale, profiter de cette occasion pour poursuivre le dialogue bilatéral avec New Delhi sur la question du Cachemire. Alors que le jury est sur la durée de ce cessez-le-feu, il est vital que le Pakistan ne perde pas de vue ses objectifs politiques plus larges des deux côtés de la frontière.

