Cessez-le-feu Israël-Gaza: la crise humanitaire de Gaza n’est pas terminée

Avec le cessez-le-feu est venu le soulagement. Les bombardements avaient cessé. Les gens se rendaient visite, se sentant heureux, a déclaré Salwa Tibi, une représentante du programme de Gaza pour CARE International.

Plus tôt cette semaine, Tibi ne savait pas si elle verrait le lendemain matin, ou le lendemain matin, tant les bombardements des frappes aériennes israéliennes ont été lourds. Cette semaine, la fille de Tibi, enceinte pour la première fois, a accouché à l’hôpital, la petite-fille de Tibi, Naya, est entrée dans le monde au son des bombardements pendant des heures et des heures.

Le cessez-le-feu négocié par l’Égypte entre Israël et le Hamas, le groupe militant islamique qui contrôle Gaza, a mis fin à la violence immédiate, le besoin le plus pressant d’un territoire assiégé par les frappes aériennes israéliennes pendant 11 jours.

Les groupes d’aide humanitaire à Gaza avaient du mal à répondre à une situation d’urgence en plein essor. Le carburant, la nourriture, l’eau et les médicaments sont tous rares à Gaza. Les frappes aériennes israéliennes ont fait sauter des routes et d’autres infrastructures essentielles. Et la violence a empêché les groupes et les travailleurs humanitaires de toucher les personnes qui en ont le plus besoin.

Gaza n’est plus une zone de guerre active, mais l’urgence ne s’est pas complètement calmée. Les frappes aériennes israéliennes ont renversé des immeubles de grande hauteur et transformé des maisons et des appartements en décombres. Israël a déclaré qu’il visait le Hamas et ses réseaux, y compris les lance-roquettes et les tunnels, mais ces cibles sont souvent liées aux écoles, aux cliniques et aux immeubles résidentiels.

Selon le ministère des Travaux publics et du Logement de Gaza, avant le cessez-le-feu, environ 230 bâtiments contenant plus de 991 logements et unités commerciales ont été détruits, et des centaines d’autres gravement endommagés. Plus de 72 000 personnes ont été déplacées la semaine dernière et environ 56 000 – dont environ la moitié étaient des enfants – ont cherché refuge dans des écoles gérées par l’Office des Nations Unies pour les réfugiés et les travaux (UNRWA).

La fumée monte après les frappes aériennes israéliennes dans la ville de Gaza le 19 mai. Ali Jadallah / Anadolu Agency via .

Le journaliste Alaa Shemali examine l’épave de sa maison après que les frappes aériennes israéliennes ont frappé la ville de Gaza le 18 mai. Ali Jadallah / Anadolu Agency via .

Cette image contient un contenu sensible ou violent

Appuyez pour afficher

Des Palestiniens attendent près du corps d’une fillette de 3 ans dans une morgue de la ville de Gaza. Elle est décédée suite à une frappe aérienne israélienne, qui a également tué ses deux parents.Mohammed Talatene / alliance photo via .

On s’attend à ce que certaines de ces personnes commencent à rentrer chez elles maintenant que les combats ont cessé. Mais l’eau potable reste rare en raison des dommages causés à certaines installations d’approvisionnement en eau et d’assainissement de Gaza et en raison du manque de carburant pour faire fonctionner ces systèmes. Environ 800 000 personnes n’ont pas facilement accès à l’eau potable, selon le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA).

L’électricité est également rare; pendant le bombardement, l’électricité ne fonctionnait que quelques heures par jour. Ces pénuries ont également affecté les hôpitaux, qui comptaient sur des générateurs pour les incubateurs, les chirurgies et le traitement des patients blessés. Les fournitures et équipements médicaux sont épuisés.

C’est taxer un système de santé déjà mis à rude épreuve par la pandémie, qui doit désormais traiter le coronavirus et les traumatismes de la guerre. Il y a également des craintes croissantes d’un autre pic de coronavirus, car la violence a contraint certains à des abris surpeuplés et a interrompu la campagne de vaccination du territoire.

Les organisations humanitaires internationales et les groupes humanitaires se précipitent pour répondre à ce besoin – et pour se préparer au processus de reconstruction.

La réalité des deux dernières semaines s’installe également. Bien que les responsables israéliens aient répété à plusieurs reprises qu’ils cherchaient à minimiser les pertes civiles, le bilan est frappant: plus de 240 Palestiniens tués, dont plus de 60 enfants, selon Gaza Health, affilié au Hamas. Ministère. Plus de 6 700 ont été blessés, selon l’Organisation mondiale de la santé.

«Les bombes ne tombent pas, et tout le monde est soulagé de vivre sa vie», a déclaré Jack Byrne, directeur de la Palestine pour Anera, une organisation qui travaille avec les réfugiés palestiniens et autres dans la région.

«Mais la réalité de ce qui s’est passé, des personnes décédées, frappe les gens maintenant après le soulagement de cet arrêt», a-t-il ajouté.

Gaza a été poussé au bord du gouffre

Environ 2 millions de Palestiniens vivent dans la bande de Gaza, une minuscule bande de terre de seulement 140 miles carrés coincée entre Israël et la mer Méditerranée. C’est l’un des endroits les plus peuplés de la planète.

Depuis que le groupe militant islamiste Hamas a pris le contrôle de Gaza en 2007, Israël a imposé un blocus de la circulation des marchandises commerciales dans le territoire qui a décimé l’économie et privé les Palestiniens des produits de première nécessité. Pour cette raison, Gaza est souvent décrite comme une «prison à ciel ouvert».

Le déclenchement périodique de la guerre entre le Hamas et Israël a exacerbé la crise. Israël a lancé plusieurs opérations militaires à Gaza, notamment une campagne aérienne et une invasion terrestre fin 2008 et début 2009, une importante campagne de bombardements en 2012 et un autre assaut air / sol à l’été 2014.

Gaza, alors, a été coincé dans un état de crise, que cette dernière série de combats a rendu plus aiguë. De nombreuses ONG internationales, régionales et locales et agences financées par l’ONU, comme l’UNICEF et l’UNRWA, une agence de longue date qui travaille avec les réfugiés palestiniens à Gaza et dans la région, maintiennent une présence permanente, assurant le développement économique; agriculture; et les programmes pour les femmes, les jeunes et la santé mentale, entre autres.

Maintenant, pour la plupart, la mission s’est déplacée vers la tentative de répondre aux besoins les plus urgents de la population de Gaza.

Des travailleurs chargent une aide médicale pour les Palestiniens dans le gouvernorat de Zarqa, en Jordanie, le 13 mai Xinhua / Mohammad Abu Ghosh via .

Les gens reçoivent des colis d’aide alimentaire distribués par des responsables de Médecins dans le monde en Turquie le 28 avril dans la ville de Gaza.Ali Jadallah / Anadolu Agency via .

La trêve entre Israël et le Hamas a commencé à permettre l’augmentation du flux de marchandises, qui avait ralenti pendant les combats en raison de la fermeture des frontières.

Le conflit avait également compliqué la capacité de fournir une aide ou d’évaluer pleinement ce qui se passait sur le terrain. Hozayfa Yazji, responsable de zone à Gaza pour le Conseil norvégien pour les réfugiés (NRC), qui m’a parlé avant le cessez-le-feu, a déclaré que l’insécurité n’avait laissé «aucun moyen d’évaluer la situation, de trouver une route sûre pour nos travailleurs humanitaires afin qu’ils puissent le faire. l’oeuvre.”

Des enfants jouent dans une école de l’UNRWA (Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens), où vivent actuellement certaines familles, à la suite de raids israéliens sur la ville de Beit Hanoun, dans le nord de Gaza, le 19 mai. Fatima Shbair / .

Les groupes d’aide à Gaza se concentrent actuellement principalement sur les besoins humanitaires immédiats: nourriture, carburant, abri, eau, médicaments, soins de santé.Fatima Shbair / .

Le cessez-le-feu a levé le plus grand obstacle à l’acheminement de l’aide. La nourriture, les trousses de premiers secours, les médicaments et le carburant arrivent désormais presque sans entrave. Mais maintenant, les groupes s’empressent de fournir de l’aide le plus rapidement possible et de s’assurer qu’ils peuvent trouver les familles qui en ont le plus besoin.

Le système de soins de santé de Gaza est également testé. Il était déjà surchargé avant le déclenchement des combats, à cause de l’usure du blocus de 14 ans et parce que le territoire venait de subir une poussée de Covid-19.

Les personnes blessées lors des frappes aériennes israéliennes sont amenées à l’hôpital Dar Al-Shifa de la ville de Gaza le 18 mai. Agence Anadolu via .

De jeunes enfants pleurent après avoir perdu un membre de leur famille après qu’une frappe aérienne israélienne a frappé la maison de la famille à Gaza le 17 mai. Mahmud Hams / . via .

Les travailleurs humanitaires ont déclaré que les installations médicales manquaient de fournitures et d’équipements de base, comme des poches de sang. Deux médecins éminents – le chef de la médecine interne à l’hôpital Al-Shifa, qui a formé d’autres médecins, et un neurologue – ont été tués dans des frappes aériennes la semaine dernière.

Selon l’Organisation mondiale de la santé, 19 établissements de santé ont été endommagés dans la bande de Gaza. Un dispensaire de soins de santé primaires dans le nord de Gaza a été détruit et une frappe aérienne israélienne a endommagé une clinique de traumatologie et de brûlures de Médecins sans frontières (MSF) le week-end dernier. Personne à la clinique n’a été blessé, mais selon MSF, la bombe a détruit la pièce où la clinique stérilise son équipement médical. La clinique, qui sert normalement environ 1 500 patients par an, a dû fermer.

Natalie Thurtle, coordinatrice médicale de MSF dans les territoires palestiniens, a déclaré que la fermeture signifiait que les blessures moins graves devraient être déchargées vers les hôpitaux, qui devaient également faire face à des blessures plus graves, y compris des personnes blessées par des frappes aériennes.

Les inquiétudes concernant une résurgence du coronavirus augmentent également. Une explosion a détruit le seul laboratoire de Gaza à traiter un nombre déjà limité de tests Covid-19. Avec des dizaines de milliers de personnes déplacées, beaucoup ont cherché la sécurité dans des écoles ou des abris bondés, ou ont emménagé avec d’autres membres de leur famille, ce qui a rendu la distance sociale impossible.

La violence a également interrompu la petite campagne de vaccination Covid-19 de Gaza. L’Organisation mondiale de la santé envoie environ 10 000 doses du vaccin chinois Sinopharm. Mais même avec cette aide entrante, de nombreux travailleurs humanitaires craignent le chaos et la confusion et la situation encore précaire dans laquelle se trouve Gaza pourrait donner à Covid-19 une chance de resurgir.

Un cessez-le-feu aidera l’aide critique à passer. Mais le mal est déjà fait.

La fin des combats est la première étape, mais elle n’arrêtera pas complètement la crise déjà en cours. La crise humanitaire persiste.

«La population de Gaza ne pourra pas s’en remettre facilement», m’a dit Thurtle de MSF.

Des dizaines de milliers de Palestiniens ont perdu leurs maisons; les infrastructures critiques, déjà fragiles, doivent être reconstruites. Ce ne sont également que les signes visibles d’un traumatisme que Gaza a récemment subi et a déjà subi plusieurs fois.

Des enfants sont assis sur un missile de roquette non explosé lancé par des avions de combat israéliens dans la ville de Gaza le 19 mai. Mustafa Hassona / Anadolu Agency via .

Une jeune fille, qui a été blessée lors de frappes aériennes israéliennes durant la nuit, reçoit des soins à l’hôpital Al-Shifa le 19 mai. Mahmud Hams / . via .

Et des groupes humanitaires ont déclaré qu’une autre génération à Gaza serait désormais traumatisée par la guerre. Plus de 40 écoles ont été endommagées lors du bombardement, selon OCHA. Le CNRC fournissait déjà un soutien psychosocial à environ 75 000 enfants âgés de 5 à 15 ans.

Sur les dizaines d’enfants tués à Gaza, au moins 11 étaient déjà impliqués dans leurs programmes, dont certains étaient des frères et sœurs. Ivan Karakashian, chef du plaidoyer pour la Palestine pour le Conseil norvégien pour les réfugiés, m’a dit que le CNRC allait désormais fournir une éducation d’urgence et un soutien en santé mentale aux enfants qui sont actuellement dans des abris ou dans des familles d’accueil.

«Les enfants ont terriblement souffert après 12 ans de bouclages et quatre conflits armés», a déclaré Damian Rance, du bureau de l’UNICEF en Palestine. “Et vraiment, ce que nous devons faire est de permettre un sursis et un peu de répit, afin que nous puissions au moins ramasser les morceaux et essayer de reconstruire.”

Il y a un besoin désespéré, mais il y a aussi un sentiment de déjà-vu: Gaza a déjà été ici. La trêve n’est qu’une solution temporaire. Sans résoudre la crise sous-jacente, chaque fois qu’il y a un cycle d’hostilités, a déclaré Karakashian, “nous semblons juste construire et reconstruire et reconstruire à nouveau.”

La situation économique, toujours précaire, se fissurera encore plus. Au moment où ils progressent, m’a dit Yazji, quelque chose se passe, et vous devez revenir en arrière et reconstruire tout ce travail, tout à nouveau à partir de zéro.

«Nous recommencerons notre travail et recommencerons à reconstruire, pour soutenir les enfants, les enfants et leurs enseignants, leurs parents – et puis quelque chose de nouveau se produira», a déclaré Yazji.