Cessez-le-feu Israël-Hamas, et ensuite? – Le Financial Express

La question n’est pas de relancer la négociation israélo-palestinienne mais ses composantes et ses contours. (Source de la photo: .)

Par PR Kumaraswamy,

Après onze jours de combats, Israël et le Hamas ont accepté un cessez-le-feu qui est entré en vigueur aux premières heures de vendredi. Selon les médias israéliens, il est clair que la torsion des bras de l’administration Biden a forcé le réticent Benjamin Netanyahu à renoncer à sa réponse militaire ouverte aux attaques à la roquette du Hamas. Combien de temps ce cessez-le-feu durera-t-il avant qu’une autre poussée mineure ou majeure ne se déclenche? Si le passé est une indication, nous ne regardons que des semaines et des mois et non des années.

Bien qu’important, le cessez-le-feu n’est que la première étape majeure et il est peu probable qu’il perdure sans changements majeurs des trois côtés; Israël, l’Autorité nationale palestinienne et le Hamas. Contrairement aux affirmations de Netanyahu, Israël n’est pas un gagnant dans ce cycle, et sa destruction des capacités militaires du Hamas a été marginale et ne sera pas suffisante pour dissuader un autre épisode de violence. Certains Israéliens de centre droit ont commencé à critiquer Netanyahu pour avoir mis fin au conflit plus tôt, sans gains tangibles et pour avoir fléchi sous les pressions américaines. La capacité du leader du Likud à former un gouvernement serait minée si ces critiques gagnaient du terrain.

Deuxièmement, la division entre l’Organisation de libération de la Palestine et le groupe palestinien militant datant de 1988 est devenue aiguë et infranchissable après la prise de contrôle militaire de la bande de Gaza par le Hamas en juin 2007. Le groupe militant a fait tout ce qui était en son pouvoir, souvent par de violentes attaques contre Israël, pour saper l’OLP et l’ANP et a réussi à saper l’influence et la position du mouvement et des dirigeants palestiniens traditionnels. Bien que coûteux en termes humains, le récent conflit a renforcé la position du Hamas parmi les Palestiniens, en particulier à la lumière de la marginalisation croissante de l’ANP dans le monde arabe.

Troisièmement, malgré les scepticismes initiaux, le président Biden a réussi à contraindre Netanyahu à un cessez-le-feu rapide et unilatéral, indiquant l’influence continue des États-Unis sur les choix politiques d’Israël. Mais ils ont besoin les uns des autres. Si l’autonomie stratégique d’Israël découle du soutien des États-Unis, le président Biden a besoin de l’aide d’Israël pour éviter l’héritage d’Obama consistant à s’aliéner les amis traditionnels de Washington.

Quatrièmement, à certains égards, le conflit de Gaza remet la question israélo-palestinienne à l’ordre du jour des États-Unis au Moyen-Orient. Les pressions de l’Union européenne ont conduit l’administration Biden à donner la priorité au dossier nucléaire iranien par rapport à d’autres questions. La préoccupation de plusieurs capitales occidentales pour l’Iran s’est faite au détriment de la question palestinienne. Le conflit de Gaza et la volonté américaine de consolider le cessez-le-feu devraient ralentir la voie iranienne. Fait intéressant, l’Iran, le pays le plus hostile contre Israël, est resté silencieux pendant la crise de Gaza, et son mandataire, le Hezbollah, a également été retenu. Téhéran ne voulait pas compliquer les pourparlers de Vienne. La suppression et l’assouplissement des sanctions sont plus importants pour l’Iran que la lutte palestinienne et, par conséquent, il a également régné dans le groupe militant libanais.

Cependant, le défi le plus important et le plus critique pour toutes les parties et la communauté internationale est la prochaine étape: les négociations israélo-palestiniennes. Ils sont bloqués depuis plus d’une décennie, au moins depuis que Netanyahu est devenu Premier ministre en mars 2009. Les divisions internes Hamas-Fatah et Cisjordanie-Gaza et les attaques périodiques à la roquette depuis la bande de Gaza ont permis à Netanyahu de contourner la question palestinienne. Sous le président Trump, il a réussi à normaliser les relations avec plusieurs pays arabes même sans aucun progrès sur la voie palestinienne. Comme le président Anwar Sadat dans les années 1970, ces pays ont donné la priorité à leurs intérêts nationaux étroits sur l’apatridie palestinienne plus large.

La question n’est pas de relancer la négociation israélo-palestinienne mais ses composantes et ses contours. L’ANP et le président Abbas sont gravement affaiblis par le conflit de Gaza. Seules des concessions israéliennes substantielles en termes de retrait territorial, de transfert de responsabilités et d’évolution crédible vers un État palestinien pourraient améliorer la position de l’ANP parmi les Palestiniens. Si l’ANP est trop faible pour imposer des conditions, sa survie repose sur le renforcement de sa crédibilité politique par la communauté internationale; La simple aide financière aux Palestiniens ne sera pas suffisante.

Dans le même temps, aucune négociation ni accord ne serait crédible sans le Hamas. À un certain niveau, le groupe palestinien militant est déterminé à détruire l’État d’Israël. La solution à deux États qui bénéficie du soutien international est un anathème pour le groupe qui ne voit la question palestinienne qu’à travers un prisme étroit de l’histoire, des revendications et de la justification islamiques. En bref, aucune paix n’est possible sans le Hamas, et aucune paix n’est possible avec le Hamas. Un vrai cas du diable et de la mer profonde.

Une solution possible pourrait être d’amener le Hamas dans le giron de l’OLP et de l’ANP. Cela renforcerait l’ANP tout en diluant la rigidité idéologique du Hamas. À moins qu’il n’y ait une approche imaginative envers et par le Hamas, le cessez-le-feu actuel sur Gaza ne durera pas longtemps.

(L’auteur enseigne le Moyen-Orient contemporain à l’Université Jawaharlal Nehru, New Delhi. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

