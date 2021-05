Cessez-le-feu Israël-Hamas: et ensuite? – Le Financial Express

Un soldat israélien marche sur une aire de rassemblement près de la frontière avec la bande de Gaza, dans le sud d’Israël, le jeudi 20 mai 2021 (Crédit: AP Photo / Maya Alleruzzo)

Dr Yatharth Kachiar

Au milieu de la pression internationale croissante, Israël et le Hamas ont convenu d’un cessez-le-feu sous la médiation de l’Égypte après 11 jours de frappes aériennes et de violence. L’humeur initiale des Palestiniens dans les territoires occupés est jubilatoire alors qu’ils se sont réunis pour célébrer leur résistance contre l’occupation israélienne. La durée du cessez-le-feu dépend des circonstances sur le terrain. Ce qui a précédé ce dernier cycle de conflit, c’est l’expansion israélienne à Jérusalem-Est. L’expulsion forcée de familles palestiniennes vivant à Sheikh Jarrah, un quartier de Jérusalem-Est qui relie la vieille ville à la Cisjordanie, a déclenché de violentes manifestations en Israël et dans les Territoires palestiniens occupés (TPO). La tension croissante et les manifestations se sont finalement transformées en frappes aériennes entre Israël et le Hamas qui ont duré 11 jours.

Donner la priorité aux droits de l’homme et au droit international

À l’heure actuelle, la question des expulsions de Cheikh Jarrah est en instance devant la Cour suprême d’Israël. La trêve pourrait ne pas être maintenue si Israël décide d’aller de l’avant dans le processus d’expulsion. Le dernier cessez-le-feu offre une fenêtre d’opportunité étroite à la communauté internationale, en particulier au Quatuor pour le Moyen-Orient (États-Unis, UE, Russie et ONU), pour relancer le processus moribond de paix au Moyen-Orient. Une nouvelle approche qui donne la priorité aux droits de l’homme et à la sécurité des personnes vivant en Israël et dans les territoires palestiniens occupés (TPO) est la mieux adaptée pour créer les conditions politiques nécessaires à la résolution des conflits.

Au cours des dernières années, les crises perpétuelles en Asie de l’Ouest ont réduit la priorité régionale et mondiale pour les questions palestiniennes et leur lutte pour la création d’un État. L’évolution des relations arabo-israéliennes, comme la signature des accords d’Abraham en 2020, a fourni une façade de promotion de la paix dans la région. Essentiellement, les accords d’Abraham ne répondaient qu’aux aspirations politiques et économiques d’Israël et des pays arabes et n’ont rien fait pour changer le statu quo dans les Territoires palestiniens occupés (TPO).

L’indifférence adoptée par la communauté internationale à l’égard du conflit israélo-palestinien a élargi l’équilibre des pouvoirs déjà disproportionné entre Israël et les Palestiniens. Malgré leur influence considérable sur Israël, les États-Unis se sont abstenus de prendre des mesures strictes pour arrêter les colonies illégales d’Israël en Cisjordanie ou pour les tenir responsables de leurs engagements juridiques en vertu du droit international.

Peut-être que rien n’a plus endommagé la cause des Palestiniens que les politiques menées par l’administration Trump. En 2017, la décision de l’administration Trump de déplacer l’ambassade américaine à Jérusalem a effectivement reconnu le territoire contesté comme la capitale d’Israël. Cela a gravement entaché l’image de l’Amérique en tant que médiateur neutre dans le conflit. Plus tard, le “ plan de paix pour la prospérité ” dévoilé par l’administration Trump a promu les positions de droite israéliennes aux dépens des Palestiniens. La complicité manifestée par les acteurs internationaux à l’égard des politiques israéliennes a contribué au renforcement des forces antidémocratiques et radicales en Israël. Sans surprise, l’escalade actuelle entre Israël et le Hamas a conduit à une violence communautaire sans précédent dans les villes israéliennes.

Rôle des acteurs internationaux

La récente escalade de la violence entre Israël et les Palestiniens a recentré l’attention de la communauté mondiale sur ce conflit de longue date. Après 11 jours de violence, alors que le nombre de morts franchissait la barre des 200, la pression internationale a commencé à monter sur Israël et le Hamas pour qu’ils se désescaladent et s’entendent sur un cessez-le-feu. Sous la pression immense de la circonscription libérale, le président Biden a fermement demandé au Premier ministre Netanyahu une «désescalade significative» et une avancée vers «la voie d’un cessez-le-feu». Après une indifférence et une hésitation initiales, le président Biden trouvera de plus en plus difficile de pousser le conflit israélo-palestinien à l’arrière-plan.

L’escalade de la violence entre Israël et le Hamas a également poussé les ministres des Affaires étrangères de l’Union européenne, à l’exception de Hungry, à exiger un cessez-le-feu et à augmenter l’aide humanitaire pour Gaza. L’Union européenne s’est également engagée à relancer le processus de paix au Moyen-Orient avec les États-Unis, la Russie et l’ONU. À l’heure actuelle, le discours international évolue lentement vers la reconnaissance des droits et de l’identité des Palestiniens. Les pays partageant des valeurs libérales partagées pourraient accélérer le processus en adoptant une approche fondée sur les droits dans le conflit israélo-palestinien.

Malgré son faible influence en Asie occidentale, l’Union européenne peut utiliser son pouvoir normatif pour répondre aux besoins en matière de droits de l’homme et de sécurité des personnes vivant en Israël et dans les territoires palestiniens occupés. À cet égard, l’une des tâches principales sera de mettre fin à l’expansion illégale d’Israël à Jérusalem-Est et en Cisjordanie. Une collaboration transatlantique plus forte peut grandement contribuer à limiter la politique expansionniste d’Israël. Une autre étape cruciale qui peut réduire le conflit cyclique entre Israël et le Hamas est d’alléger le blocus de la bande de Gaza et de renforcer le mécanisme de reconstruction initié par l’ONU après la guerre de 2014 à Gaza. Cela nécessiterait de créer une synergie avec les pays de la région tels que l’Égypte, la Jordanie et la Turquie qui jouissent d’un levier considérable avec Israël ou le Hamas.

Plus important encore, pour briser le statu quo dans le conflit israélo-palestinien, les acteurs internationaux doivent cesser d’accorder à Israël le droit illimité à la légitime défense sans aucun engagement envers le droit international. Pour l’Union européenne, il faudrait aller au-delà des contraintes de l’histoire et adopter une position unifiée sur le conflit israélo-palestinien. Les nobles idéaux que défend l’UE n’auront guère de sens si elle ne peut donner la priorité aux droits de l’homme et aux besoins de sécurité des personnes impliquées dans ce conflit.

Amener le Hamas à la table des négociations

Dans le même temps, il est essentiel de comprendre qu’une solution politique durable au conflit israélo-palestinien n’est possible qu’en amenant le Hamas à la table des négociations. Désigné comme organisation terroriste par les États-Unis et plusieurs pays de l’UE, le Hamas avait montré un premier signe de modération en participant aux élections législatives de 2006 dans les territoires palestiniens. Dans le manifeste électoral de 2006, il a abandonné l’appel à la destruction d’Israël pour la première fois. Il est encore loin de reconnaître Israël, mais sa position a évolué au fil des ans. Le Hamas n’a pas abandonné la résistance armée, mais il a offert un cessez-le-feu durable si Israël accepte les frontières de 1967. Bien qu’il ait remporté 74 sièges sur 132 et formé un gouvernement en 2006, le Hamas a continué de faire face à l’opposition internationale. En 2017, il a encore modéré le langage radical de sa charte d’origine en supprimant les déclarations antisémites de celle-ci. Avec une médiation opportune, ces gestes positifs auraient pu ouvrir une nouvelle feuille dans les relations israélo-palestiniennes. Cependant, l’occasion a été perdue car les États-Unis et les pays européens n’ont pas dépassé leur approche basée sur les intérêts et leur politique de non-contact auto-imposée avec le Hamas.

Conclusion

Le dernier cessez-le-feu offre une nouvelle chance à la communauté mondiale de trouver une solution durable au conflit israélo-palestinien. La communauté internationale ne peut échapper à son fardeau dans un conflit qui a suivi le vote de l’Assemblée générale des Nations Unies en 1947 qui a divisé les territoires palestiniens en deux États distincts. Le temps d’arrêter le cycle sans fin de violence en Israël et dans les Territoires palestiniens occupés s’estompe. Il est essentiel de se rappeler que chaque fois que l’histoire se répète, le prix augmente.

(L’auteure est professeure assistante au Manipal Center for European Studies, MAHE, Karnataka. Elle est titulaire d’un doctorat de l’Université Jawaharlal Nehru, New Delhi. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.