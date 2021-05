Cession d’indemnisation | Déficit de TPS des États : le centre empruntera également au cours de l’exercice 22

Alors que le montant emprunté dans le cadre du mécanisme activé par la RBI l’année dernière était de Rs 1,1 lakh crore – il y avait encore un manque à gagner, jusqu’à Rs 70 000 crore selon une estimation – l’idée est d’emprunter quelque Rs 1,58 crore lakh en FY22.

Pour la deuxième année consécutive, le gouvernement central empruntera dans le cadre d’un mécanisme spécial et relativement peu coûteux pour combler un déficit béant dans le fonds commun de compensation de la TPS et transférera les fonds aux États sous forme de prêts adossés, sans aucune conséquence coût fiscal pour les États.

Bien que cette décision ait été prise lors de la réunion du Conseil de la taxe sur les biens et services de Frida, elle a laissé la question des réductions/exonérations fiscales sur les vaccins Covid et a assorti d’autres éléments pour la gestion de la maladie à un groupe de ministres des finances des États. Le groupe soumettra son rapport d’ici le 8 juin.

Ceci est basé sur l’hypothèse que si les recettes brutes de la TPS dans l’année sont de Rs 1,1 lakh crore/mois ou Rs 13,2 lakh crore dans l’année, le montant emprunté suffirait non seulement à combler le déficit de la cagnotte pour l’année en cours. , mais mettrait à disposition un certain montant pour combler une partie du déficit non comblé de l’année dernière.

Si les collectes mensuelles sont en moyenne de Rs 1,15 lakh crore, alors une plus grande partie de la facture impayée de l’année dernière pourrait être réglée au cours de cette année et de la suivante.

Le ministre des Finances, Nirmala Sitharaman, a déclaré qu’une réunion du Conseil de la TPS serait convoquée pour discuter exclusivement de la question de savoir si la taxe d’indemnisation – prélevée sur divers produits d’inaptitude, y compris le tabac, les boissons gazeuses, etc. – devrait être prolongée au-delà de juillet 2022 et si oui comment et pour combien de temps. En vertu de la loi sur la compensation de la TPS, les États se voient garantir une croissance annuelle de 14% de leurs revenus S-GST pendant cinq ans à compter de juillet 2017.

Ces derniers mois, les recouvrements de la TPS ont été robustes grâce à une formalisation accrue de l’économie, une reprise économique naissante qui a duré jusqu’à la deuxième vague de Covid et des efforts concertés pour lutter contre la fraude. Au cours de la période janvier-avril, le nettoyage mensuel moyen était d’un crore impressionnant de Rs 1,24,576. Bien sûr, les collections auraient subi un coup dur en mai (transactions d’avril) et juin (achats de mai), et probablement l’impact du verrouillage pourrait également persister pendant la période juillet-août.

Le gouvernement envisage d’imposer la cession des biens d’inaptitude comme le pan masala et la gutka à la capacité de fabrication installée (plutôt qu’à la production comme actuellement), une mesure qui devrait augmenter les recettes de la cession.

Le Conseil a décidé de prolonger les exemptions IGST jusqu’au 31 août (à partir du 30 juin) pour les matériaux liés à Covid achetés par des organismes agréés par l’État. L’exemption de l’IGST a également été étendue aux produits liés à Covid, même s’ils sont importés contre paiement par des organismes agréés. Le médicament contre les champignons noirs Amphotéricine B a également été inclus dans la liste d’exemptions.

Concernant la demande de réduction des taux de la TPS ou d’exemption des vaccins Covid, et d’un assortiment d’autres équipements pour le traitement et la gestion de Covid, le ministre a déclaré : « S’il y a d’autres réductions qui doivent être faites, (celles-ci) seront faites ; en ce sens que les tarifs seront décidés par le (panel). Donc, d’une certaine manière, les exemptions que nous avions accordées avaient été accordées, mais tout nouveau taux sera désormais décidé par eux ».

Le secrétaire au Revenu Tarun Bajaj a déclaré que le gouvernement (Centre et États) étant lui-même les plus gros acheteurs de ces articles et que la TPS s’accumule également dans ses coffres et étant donné que les vaccins sont de toute façon mis à la disposition des personnes gratuitement par le gouvernement, l’utilité de la les réductions d’impôts étaient discutables.

Auparavant, le panel d’ajustement avait recommandé la poursuite du processus de correction des structures tarifaires inversées qui ont amputé les recettes du gouvernement. La proposition de corriger les inversions en ce qui concerne les taux de TPS sur les chaussures, les vêtements et les tissus de confection et leurs intrants tels que les fibres et les fils synthétiques, serait reprise plus tard, a déclaré le ministre.

Un programme d’amnistie a été recommandé pour réduire les frais de retard payables par les petits contribuables. Dans le cadre de ce programme, les frais de retard pour le formulaire GSTR-3B de non-meublement pour les périodes fiscales de juillet 2017 à avril 2021 ont été réduits / supprimés. Environ 89 % des contribuables de la TPS profiteraient de cette mesure.

En outre, les frais de retard ont également été rationalisés et le dépôt des déclarations annuelles a été encore simplifié. Une décision de réduire le montant maximum des frais de retard pour les petits contribuables entrerait en vigueur pour les périodes d’imposition futures et offrirait un allégement à long terme aux petits contribuables, a ajouté le ministre. Le dépôt de la déclaration annuelle continuera d’être facultatif pour l’exercice 20-21 pour les petits contribuables ayant un chiffre d’affaires inférieur à Rs 2 crore.

Actuellement, les vaccins Covid attirent 5% de TPS pour l’approvisionnement national et l’importation commerciale, le comité de montage a appris à demander le maintien du taux. En ce qui concerne les concentrateurs d’oxygène, l’oxygène de qualité médicale, les oxymètres de pouls et les kits de test Covid, une TPS de 12% existe sur les fournitures nationales et les importations commerciales. Le comité a préféré réduire le taux à 5% jusqu’au 31 juillet.

Aucune modification des taux n’a été recommandée par le comité d’équipement sur les ventilateurs (12 %), les masques N95/masques chirurgicaux (5 %), les machines RT-PCR (18 %).

